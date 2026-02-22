Musique : Jean Zoé dédie son nouvel album au Capitaine Ibrahim Traoré et appelle à l’unité nationale

L’artiste reggae burkinabè Jean Zoé a dédicacé son 3e album, composé de cinq titres et intitulé « Burkindi le wa a ziigi », le samedi 21 février 2026 à Ouagadougou. À travers cet opus, l’artiste rend hommage au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Dans le premier titre de l’album, « Burkindi le wa a ziigi », Jean Zoé évoque le retour de l’intégrité au pays des Hommes intègres. Par la même occasion, il rend hommage au défunt Président, le Capitaine Thomas Sankara, pour avoir tracé la voie.

Le deuxième titre, intitulé « Président Traoré », est également un hommage au Chef de l’État burkinabè. L’artiste y appelle les Burkinabè de tous bords à lui apporter leur soutien.

Les troisième et quatrième titres, « Message de sagesse 1 » et « Message de sagesse 2 », se veulent des interpellations à l’endroit de la jeunesse pour un éveil de conscience autour des messages du chef de l’Etat. Le cinquième est composé de deux ses remix.

Selon l’artiste, cet album s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation de la jeunesse burkinabè. Il affirme avoir chanté pour le Capitaine Ibrahim Traoré parce que, selon lui, il « joint l’acte à la parole ». Il soutient par ailleurs que depuis son accession au pouvoir, le pays enregistre des avancées sur plusieurs plans.

Jean Zoé a également indiqué qu’il continuera, à travers ses chansons, à dire ce qu’il considère comme la vérité. Il a appelé les Burkinabè, en particulier les leaders coutumiers et religieux, à protéger le Chef de l’État, estimant que sa disparition constituerait une grande perte pour le Burkina Faso et pour l’Afrique.

Naaba Siigri, chef de Saponé, localité d’origine de l’artiste et parrain de la dédicace, a salué l’initiative de Jean Zoé. Il a, lui aussi, rendu hommage au Capitaine Ibrahim Traoré, affirmant que « ses œuvres parlent d’elles-mêmes ». Il a enfin invité les Burkinabè à se procurer l’album afin de soutenir l’artiste.

W.S

