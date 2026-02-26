Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa rejette 367 millions $ des États-Unis

Le gouvernement du Zimbabwe a opposé une fin de non-recevoir à une offre de financement de 367 millions de dollars proposée par les États-Unis pour soutenir son secteur de la santé, informe le média TRT Africa

Négocié dans le cadre de la doctrine « America First » portée par l’administration de Donald Trump, l’accord conditionnait l’octroi des fonds à l’accès des autorités américaines à des données sanitaires nationales sensibles, notamment des échantillons pathologiques et des informations épidémiologiques, ainsi qu’à certaines ressources minières stratégiques du pays.

Lire également 👉Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa veut prolonger son mandat jusqu’en 2030

Selon des sources officielles, le président Emmerson Mnangagwa a personnellement ordonné le rejet de la proposition, estimant que les exigences formulées étaient contraires aux principes de « souveraineté et de respect mutuel » défendus par Harare.

L’ambassadrice américaine à Harare, Pamela Tremont, a confirmé l’échec des négociations. D’après les informations disponibles, 16 pays africains auraient signé des accords similaires avec Washington. Le Kenya, pour sa part, a décidé de suspendre le sien.

     
