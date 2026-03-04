Annonce | Série TECNO CAMON 50 : Redéfinir l’imagerie professionnelle grâce à la puissance de l’IA pratique

Cette nouvelle gamme phare d’imagerie fusionne un matériel de pointe avec l’intelligence artificielle visionnaire de TECNO pour favoriser la création artistique, simplifier le quotidien et garantir une expérience numérique optimale.

Barcelone, le 3 mars 2026 – TECNO, marque de technologies innovantes axées sur l’IA, a dévoilé aujourd’hui au MWC 2026 la série CAMON 50. Composée des CAMON 50 Ultra 5G, CAMON 50 Pro et CAMON 50, cette gamme représente une évolution audacieuse dans le domaine de la technologie mobile, alliant harmonieusement un matériel de qualité professionnelle à une IA intuitive et intégrée.

Un système d’imagerie professionnel repensé grâce à l’IA

Le CAMON 50 Ultra 5G est un concentré de puissance conçu pour les visionnaires. Son cœur est une caméra ultra nocturne Sony LYTIA 700C de 50 Mpx, leader sur le marché, conçue pour offrir une netteté exceptionnelle même dans les conditions de faible luminosité les plus difficiles. Elle est complétée par un téléobjectif 3x de 50 Mpx dédié (disponible sur les modèles Ultra 5G et Pro) qui met à votre disposition la focale emblématique de 70 mm pour les portraits. Qu’il s’agisse de capturer des gros plans flatteurs et intimes ou de saisir l’action avec une netteté remarquable à l’autre bout d’un stade grâce à son superzoom 60x optimisé par l’IA, ce système phare garantit une précision professionnelle pour chaque perspective.

Au-delà de l’objectif, le processeur d’image AI RAW 2.0 est le cerveau du système CAMON 50 Ultra 5G. Il maîtrise la lumière et les détails les plus subtils pour une précision chirurgicale et une netteté exceptionnelle. L’expérience est sublimée par le Super-Zoom FlashSnap, une innovation qui fusionne harmonieusement la capture d’action ultra-rapide et la puissance du téléobjectif. Les utilisateurs peuvent ainsi immortaliser des instants fugaces avec une précision parfaite, même à distance. Pour une créativité sans limites, le zoom automatique IA, une première dans le secteur, fait office d’éditeur mobile. Il détecte intelligemment les sujets et recadre automatiquement pour une composition optimale, transformant chaque cliché en une œuvre digne d’une galerie.

Soulignant ses performances exceptionnelles en imagerie, le CAMON 50 Ultra 5G a obtenu l’impressionnant score global de 146 points à DXOMARK – le plus élevé pour les smartphones de moins de 600 $ – ainsi qu’un excellent score de 142 points en mode portrait, le plaçant parmi les meilleurs de sa catégorie. « Avec le CAMON 50 Ultra 5G, la technologie Universal Tone exclusive de TECNO garantit un rendu d’image lumineux et dynamique, fidèle à la vision naturelle de l’utilisateur. L’ensemble de ces atouts fera du CAMON 50 Ultra 5G un choix incontournable pour un rendu des tons chair précis et inclusif à moins de 600 $ », a commenté Frédérique Guichard, PDG de DXOMARK.

L’IA au quotidien : un partenaire créatif et performant

TECNO est convaincu que l’IA doit sublimer votre vision, et non la complexifier. La série CAMON 50 inaugure la première galerie d’art IA du secteur, un espace créatif où vos photos ordinaires se transforment en œuvres d’art extraordinaires. Grâce au modèle Dream Scape, elle offre une palette internationale de styles artistiques, vous permettant de réinventer votre monde à travers le prisme de chefs-d’œuvre mondialement connus ou d’un patrimoine local vibrant. Cette liberté créative s’étend au-delà de l’image fixe : le générateur d’images en vidéo IA donne vie à vos photos, tandis que Live Photo capture l’essence de chaque instant et que PhotoSpace 3D IA ajoute une profondeur spatiale immersive à vos clichés.

Même dans des environnements difficiles, AI LightMaster 2.0 agit comme une équipe d’éclairage invisible, éliminant les reflets, les éblouissements et les ombres gênantes d’un simple clic. Au-delà de l’objectif, cette intelligence s’intègre à votre quotidien. Une clé IA dédiée met un assistant de recherche et de correction professionnel à portée de main : que vous souhaitiez synthétiser des articles complexes avec FlashMemo en un clic, peaufiner vos légendes pour les réseaux sociaux grâce à AI Writing 2.0 ou gérer votre bien-être avec l’Assistant Santé IA. L’assistant IA Ella, désormais améliorée, est devenue une mentor polyvalente, vous accompagnant dans votre pratique dentaire et vous aidant à résoudre vos problèmes 24 h/24 et 7 j/7..

La série CAMON 50 tire également parti de la plateforme OneLeap pour offrir une expérience utilisateur d’une fluidité exceptionnelle avec les ordinateurs portables TECNO et les tablettes MEGAPAD. Ce hub interconnecté facilite la duplication d’écran du téléphone, le partage du clavier et de la souris, ainsi que le copier-coller de texte et d’images entre appareils, transformant ainsi la série en un espace de travail ultra-performant.

Conçu pour inspirer confiance : sécurité et durabilité bâties pour durer

La série CAMON 50 est conçue pour protéger efficacement votre vie numérique. Elle inaugure TGuard, l’écosystème de sécurité complet de TECNO. L’un des atouts majeurs de TGuard est sa technologie de recherche hors réseau, une première dans le secteur, qui vous permet de localiser votre appareil même sans carte SIM ou lorsque la batterie est complètement déchargée.

Le modèle phare CAMON 50 Ultra 5G offre des performances fiables grâce au processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Tous les modèles de la série sont dotés d’un écran AMOLED ultra-lumineux 1,5K 144 Hz pour une fluidité d’image exceptionnelle. La robustesse est primordiale : la série bénéficie des certifications IP68/IP69/IP69K, garantissant une résistance maximale à la poussière et à l’eau. Elle est également équipée d’une batterie d’une autonomie allant jusqu’à 5 ans (capacité variable selon les marchés) et compatible avec la charge rapide Super Charge Pour les aventuriers, la technologie innovante FreeLink permet de passer des appels et d’envoyer des messages sans réseau via Bluetooth longue portée. « La série CAMON 50 est conçue pour être un partenaire attentif au quotidien », a déclaré Jack Guo, directeur général de TECNO. « L’IA n’est pas là que pour faire joli ; elle est là pour vous aider, que ce soit en mémorisant des informations importantes, en apportant une touche créative à vos photos ou tout simplement en rendant votre téléphone plus intelligent et plus facile à utiliser. Nous avons mis l’accent sur le fait que l’IA de pointe soit intuitive et conviviale, un prolongement naturel de votre créativité et de votre vie de tous les jours. »

Pour toute question relative aux médias, veuillez contacter [email protected].

À propos de TECNO

Marque technologique innovante d’envergure mondiale présente dans plus de 70 pays, TECNO s’engage à révolutionner l’expérience numérique sur les marchés émergents. L’entreprise œuvre sans relâche pour une intégration parfaite entre design contemporain et esthétique, technologies de pointe et intelligence artificielle. TECNO propose une large gamme de smartphones, d’objets connectés, d’ordinateurs portables et de tablettes, de consoles de jeux, de systèmes d’exploitation HiOS et de produits pour la maison connectée. Guidée par sa devise « Rien ne l’arrête », TECNO a pour ambition de rendre accessibles les technologies les plus récentes et les expériences inédites basées sur l’IA aux personnes tournées vers l’avenir, les incitant ainsi à se surpasser et à construire un avenir prometteur. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel de TECNO.: www.tecno-mobile.com.