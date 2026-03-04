Coopération ONU – Burkina Faso : Yves Sassenrath prend officiellement fonction à la tête de l’UNFPA

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, a reçu, ce mercredi 4 mars 2026, le nouveau Représentant résident de l’UNFPA au Burkina Faso.

Yves Sassenrath est venu remettre ses Lettres de cabinet, acte marquant son entrée officielle en fonction au Pays des Hommes intègres.

À l’issue du cérémonial, le diplomate onusien a exprimé sa satisfaction de servir au Burkina Faso, malgré un contexte marqué par la lutte pour la reconquête de l’intégrité territoriale et le renforcement de la souveraineté nationale.

Fort d’une expérience au Sahel, notamment comme Représentant résident de l’UNFPA au Mali en 2021, Yves Sassenrath s’est dit prêt à œuvrer dans l’intérêt du Burkina Faso et de ses populations.

Souhaitant la bienvenue au nouveau responsable onusien, Karamoko Jean Marie Traoré a insisté sur l’importance d’un dialogue permanent avec les autorités nationales, dans un esprit de transparence et de sincérité, afin de prévenir toute incompréhension dans la coopération.

Le chef de la diplomatie burkinabè a également réaffirmé la disponibilité de son département à accompagner l’UNFPA dans la mise en œuvre de ses actions au Burkina Faso et dans l’espace sahélien.

D’origine luxembourgeoise, Yves Sassenrath cumule près de trente ans d’expérience dans la coopération humanitaire et le développement, ainsi que dans la gestion d’organisations internationales. Avant sa nomination à Ouagadougou, il occupait le poste de Représentant de l’UNFPA en Égypte, d’août 2024 à février 2026.

Source : DCRP/MAE