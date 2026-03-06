Cadre sectoriel de dialogue : L’heure du bilan pour la culture, le tourisme et le sport au Burkina Faso

La première session de la revue annuelle de la politique de développement du cadre sectoriel de dialogue « Culture, Tourisme, Sport et Loisirs », s’est ouverte, ce vendredi 6 mars 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre vise à évaluer les performances de l’année écoulée et à ajuster les stratégies de croissance pour ces piliers essentiels du développement national.

Les cadres sectoriels de dialogue sont des instruments stratégiques conçus et mis en œuvre par l’état pour renforcer la redevabilité, la transparence et la performance de l’action publique. Ils constituent des espaces privilégiés, et de dialogue constructif portant sur une évaluation et une élaboration partagée des politiques sectorielles par l’ensemble des acteurs.

Entre grands événements et soutien structurel, le ministre de la Culture, Pingwendé Gilbert Ouédraogo a affiché un bilan satisfaisant, en ce qui concerne le volet culturel. Il a notamment souligné le succès des cinq manifestations phares de l’année du FESPACO 2025, au Salon de l’hôtellerie, tout en rappelant l’engagement financier de l’État. A travers le FDCT, tous les opérateurs du domaine ont bénéficié de financements pour pérenniser leurs activités.

Au-delà des succès culturels, le ministre de la culture a annoncé un bilan sportif et législatif particulièrement dense. A l’entendre, le secteur du sport a connu une vitalité sans précédent avec la réalisation de 52 activités d’envergure. « Parmi les moments forts, on retient l’organisation des Jeux universitaires à Fada N’Gourma, ainsi que la tenue de six championnats universitaires. Ces événements, couplés à de nombreuses activités de loisirs déployées sur l’ensemble du pays, témoignent d’une volonté de décentraliser la pratique sportive », a-t-il dit.

Dressant le bilan de son action, le premier responsable du département de la Culture a exprimé sa vive satisfaction quant aux résultats engrangés. « L’évaluation de notre performance affiche des résultats probants. Sur un ensemble de 54 indicateurs de produits, 42 ont atteint 100% de leurs objectifs.

Huit autres présentent un taux de réalisation partiel, tandis que seuls quatre indicateurs affichent un niveau d’exécution jugé peu satisfaisant. Ce léger écart s’explique par les contingences d’un contexte en constante évolution et par certaines contraintes budgétaires rencontrées durant l’exercice. Cela nous donne un taux de réalisation de 77,78% contre 60% l’année dernière donc en fin 2024 », a-t-il lancé.

Satisfait mais exigeant, le ministre de la Culture a invité ses équipes à redoubler d’ardeur. Rappelant que le Plan de Relance constitue le moteur du développement socio-économique actuel, il a insisté sur l’impératif de concrétiser les plans stratégiques et les projets structurants afin de répondre pleinement aux attentes des populations.

Sié Frédéric KAMBOU

