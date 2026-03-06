Coopération bilatérale : L’ambassadeur David Kabré présente ses lettres de créance au président togolais

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République togolaise, David Kabré, avec résidence à Accra, a présenté ses lettres de créance au président togolais, Jean Savi de Tové, le 5 mars 2026.

Cet acte diplomatique solennel a permis au diplomate burkinabè de transmettre les salutations fraternelles du président du Faso, Ibrahim Traoré, à son homologue togolais ainsi qu’au président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé.

La cérémonie a également été l’occasion pour les deux personnalités d’échanger sur l’état de la coopération bilatérale entre les deux pays, avec pour objectif de renforcer davantage les relations diplomatiques et les partenariats stratégiques.

Au cours des discussions, l’ambassadeur David Kabré a présenté la nouvelle vision stratégique du Burkina Faso, axée notamment sur la diversification des partenariats internationaux. Il a, à cet effet, plaidé pour un renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, des défis majeurs pour la région.

Le diplomate burkinabè a par ailleurs exprimé le souhait des autorités de Burkina Faso de relancer les sessions de la commission mixte de coopération entre les deux pays, dont la dernière s’est tenue à Lomé en 2019.

Pour sa part, le président togolais, Jean Savi de Tové, a réaffirmé sa volonté d’intensifier les relations diplomatiques et la coopération entre la République togolaise et le Burkina Faso.

Tout en exprimant la disponibilité de son pays à œuvrer pour un renforcement des relations bilatérales, il a salué l’engagement historique des autorités burkinabè dans le combat pour la souveraineté nationale et africaine, porté par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Source : DCRP/MAE