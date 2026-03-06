Guerre au Moyen-Orient : La France déploie le porte-hélicoptères Tonnerre en Méditerranée

La guerre au Moyen-Orient est entrée dans son septième jour, ce vendredi 6 mars 2026. Alors que les tensions restent vives entre les différents protagonistes, plusieurs initiatives diplomatiques et mouvements militaires marquent l’évolution du conflit, renseigne BFMTV.

Le président des États‑Unis, Donald Trump, a déclaré qu’« il n’y aurait pas d’accord avec l’Iran, sauf une capitulation sans conditions ». De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a indiqué que certains pays avaient entamé des efforts de médiation afin de parvenir à une désescalade.

Dans ce contexte de fortes tensions, la France renforce sa présence militaire en Méditerranée. L’état-major des armées a annoncé le déploiement du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre (porte‑hélicoptères amphibie), qui rejoint le porte-avions Charles de Gaulle (porte‑avions) déjà présent dans la zone.

« Un porte-hélicoptères amphibie est déployé en Méditerranée pour compléter le dispositif des armées françaises dans le cadre de la crise au Proche et Moyen-Orient », a indiqué une porte-parole de l’état-major, confirmant une information du journal Le Marin.

Parallèlement, le président français Emmanuel Macron s’est entretenu avec le Premier ministre irakien Mohammed Chia al‑Soudani, selon son entourage. Le chef de l’État a également échangé avec plusieurs dirigeants européens, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer, le dirigeant allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

Ces consultations diplomatiques interviennent alors que la communauté internationale tente de prévenir une extension du conflit dans la région.