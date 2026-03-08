Pari d’une vie : Comment 900 francs ont changé le destin d’un paysan de Yako

Un exploit de chance dans la province du Passoré. Daouda Cissé, agriculteur de profession, a officiellement reçu ce dimanche 8 mars 2026 à Yako un chèque de 61 485 000 F CFA. Ce gain exceptionnel a été remporté au PMU’B avec une mise de seulement 900 F CFA.

La cérémonie de remise officielle s’est tenue en présence des autorités locales et des responsables de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB).

Le gagnant a trouvé la combinaison exacte du tirage 4+1 du 11 février dernier. Pour cet homme de la terre, ce montant représente l’aboutissement de deux décennies de persévérance dans les jeux de hasard.

Habitué à de petits gains par le passé, Daouda Cissé avoue avoir longtemps douté de la réalité de tels gros lots. « Je ne suis pas novice dans les paris. Je le fais ça vaut environ 20 ans.

Je gagnais parfois mais c’était de petites sommes comme 50 mille, 100 mille ou 200 mille. Mais c’est ma première fois d’avoir une somme significative comme celle-ci. Je n’y croyais vraiment pas au loto du seul gagnant mais aujourd’hui je témoigne que cela s’est avéré », a-t-il déclaré lors de la remise.

Concernant l’utilisation de cette fortune, l’agriculteur n’a pas encore fixé de projet définitif mais privilégie la prudence. « Ce gain me servira d’investir. Pour le moment je ne sais pas dans quoi je me lancerai mais je vais mûrir ma réflexion », a-t-il indiqué.

Le Directeur Régional du Centre, Yamba Jean Zida, représentant le Directeur Général de la LONAB, a rappelé la mission sociale de l’institution à travers son slogan. « Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso », a-t-il rappelé. Il a souligné que ces gains participent au développement national par le financement d’infrastructures.

Le représentant a également prodigué des conseils de gestion au nouveau millionnaire pour éviter les écueils liés à une richesse soudaine. « Si vous n’avez pas la tête sur les épaules, vous pouvez faire de la folie. Mais au regard de son âge, nous osons espérer qu’il sera mieux d’esprit et que les conseils avisés (…) seront mis en application », a souligné Yamba Jean Zida.

Il a comparé le système de la loterie à une forme de solidarité. « C’est comme une tontine. On a cotisé et c’est lui qui a pris. Donc il doit quand même faire un bon usage », a-t-il indiqué.

Akim KY

Burkina 24