Afrique : La BAD lance une initiative de 8,5 milliards d’euros pour développer l’IA et créer 40 millions d’emplois

La Banque africaine de développement (BAD), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et plusieurs acteurs privés, a annoncé le lancement d’une initiative visant à mobiliser 10 milliards de dollars d’ici 2035, soit environ 8,5 milliards d’euros, afin d’accélérer le développement de l’Intelligence artificielle sur le continent africain, nous renseigne afric telegraph.

Baptisé « AI 10 Billion Initiative », ce programme ambitionne de soutenir l’écosystème africain de l’IA à travers le financement de projets innovants, le développement des infrastructures numériques et la formation de compétences spécialisées.

Selon la BAD, cette stratégie pourrait permettre de créer jusqu’à 40 millions d’emplois en Afrique d’ici 2035, tout en contribuant à la transformation économique du continent.

L’annonce s’inscrit dans la dynamique du Nairobi AI Forum 2026, organisé à Nairobi au Kenya, qui a réuni décideurs publics, investisseurs et entreprises technologiques autour des perspectives de développement de l’intelligence artificielle en Afrique.

D’après la BAD, l’IA pourrait générer jusqu’à 1 000 milliards de dollars supplémentaires de PIB sur le continent d’ici 2035, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la santé, la finance, le commerce et l’industrie manufacturière.

À travers cette initiative, la Banque africaine de développement entend faire de l’intelligence artificielle un levier de croissance, d’innovation et de création d’emplois pour l’Afrique, dans un contexte où plusieurs millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail.