FasoFoot : Boureima Kaboré renforce sa confiance avec l’EFO pour son titre de meilleur entraîneur du mois de décembre 2025

Le Salon du Sportif poursuit son objectif de reconnaissance des meilleurs entraîneurs du championnat national du Burkina Faso. Le mardi 10 mars 2026, c’est Boureima Kaboré, ex-coach de l’AS SONABEL et désormais entraîneur de l’EFO, qui a été sacré sélectionneur du mois de décembre 2025, pour ses performances de la 12ème à la 15ème journée.

Désormais entraîneur de l’Étoile Filante de Ouagadougou (EFO), Boureima Kaboré récolte les fruits de ses performances réalisées lorsqu’il était encore à l’AS SONABEL.

En effet, à l’issue de la période allant de la 12ème à la 15ème journée de la saison de Ligue 1 du FasoFoot, ses résultats ont été jugés supérieurs à ceux de ses pairs par le Salon du Sportif. Par conséquent, il est rentré en possession du fruit de son travail abattu du 4 au 29 décembre 2025.

Durant cette période, alors qu’il dirigeait l’AS SONABEL avant de rejoindre l’EFO, le coach Boureima Kaboré a imposé son rythme à la compétition. Son équipe a enregistré 3 victoires pour 1 défaite, totalisant ainsi 9 points. Avec 7 buts marqués contre 4 encaissés, il se hisse en tête du classement mensuel grâce à une meilleure attaque.

« C’est une fierté car cela fait maintenant 3 ans que, chaque année, j’ai au moins un trophée ou deux de l’entraîneur du mois. Ça veut dire que je ne prêche pas dans le désert. Les résultats sont là, ils parlent. Je vais m’appuyer sur ça pour relancer la machine EFO parce qu’on a encore besoin de victoires à l’EFO pour rester en première division », a déclaré Boureima Kaboré pour exprimer sa joie.

Cette distinction est survenue alors que sa nouvelle équipe croisait le fer avec le Rail Club du Kadiogo (RCK) pour sa survie dans le championnat national. Il l’a emporté sur un score de 2 buts à 1. « Ce trophée me met à l’aise et me réconforte dans ce que je suis en train de faire. Ceux qui sont à l’initiative encouragent les entraîneurs et je pense que c’est bon pour la suite. Nous aussi, on doit se battre pour avoir cette bonne image », a-t-il salué.

Par ce sacre, après celui de novembre 2025, il a devancé de peu Amadou Sampo de l’USFA pour ce mois, crédité lui aussi de 9 points, mais avec un bilan de 4 buts marqués et 2 encaissés. La troisième place revient à Boureima Zongo du RAHIMO FC, qui totalise 8 points avec 5 buts marqués pour 2 encaissés.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24