Niger : La Confédération des États du Sahel dénonce une résolution « injuste et arbitraire » du Parlement européen

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La Confédération des États du Sahel (AES) a exprimé sa vive indignation à la suite de la récente résolution adoptée par le Parlement européen concernant la situation politique au Niger. Dans un communiqué officiel, l’organisation qualifie ce texte d’« injuste et arbitraire », notamment en raison des appels à la libération de certaines personnalités nigériennes.

Selon l’AES, cette résolution constitue une ingérence grave et délibérée dans les affaires intérieures d’un État souverain. L’organisation souligne que de tels positionnements traduisent une méconnaissance des réalités nationales, marquées par des tensions sécuritaires, sociales et politiques spécifiques.

La Confédération estime également que le Parlement européen a fait preuve d’une lecture partielle et biaisée de la situation, ignorant les enjeux de sécurité auxquels fait face le Niger. Elle déplore une approche qui, selon elle, tend à instrumentaliser les principes démocratiques à des fins politiques.

Communiqué NIGER

Par ailleurs, l’AES condamne ce qu’elle considère comme une attitude condescendante et paternaliste, incompatible avec les principes de respect mutuel et de souveraineté des États. Elle met en garde contre toute tentative d’influence extérieure susceptible de fragiliser la stabilité régionale.

La Confédération réaffirme son attachement à la souveraineté des peuples sahéliens et appelle au respect des choix opérés par les autorités nationales, dans un contexte de défis sécuritaires et institutionnels majeurs.

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