Aïd el-Fitr 2026 : Prière pour la paix à la cité Abdoul Service 2 de Saaba

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr 2026, marquant la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans de la cité Abdoul Service 2, dans la commune de Saaba, se sont réunis ce vendredi 20 mars 2026 pour accomplir la grande prière.

La prière a été dirigée par l’imam Abdoul Aziz Balma, dans une atmosphère de ferveur religieuse et de communion entre les fidèles. Comme le veut la tradition, cette célébration a été marquée par des invocations, des bénédictions et des messages de paix. Dans son sermon, l’imam a imploré le retour de la stabilité au Burkina Faso.

« Nous implorons Allah pour le retour de la paix dans le pays. Qu’Il nous garde unis grâce à ce mois de Ramadan dans l’accomplissement des bonnes actions », a-t-il déclaré.

Il a également formulé des prières à l’endroit des autorités coutumières et administratives, notamment le Naaba de Nakomgo et l’ensemble des populations, appelant à la protection divine sur le pays.

S’adressant aux responsables musulmans, l’imam a rappelé la responsabilité qui leur incombe dans l’encadrement des fidèles. « Nous adressons nos bénédictions aux autorités musulmanes. Allah leur a confié une grande charge, comme à ceux qui les ont précédés. Qu’Il les accompagne », a-t-il ajouté.

Au-delà de son caractère festif, l’Aïd el-Fitr reste un moment de solidarité, de pardon et de renforcement des liens sociaux. À Saaba, cette prière collective a ainsi été l’occasion pour les fidèles de renouveler leur engagement en faveur de la paix et du vivre-ensemble.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24