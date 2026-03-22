Burkina Faso : Economie stable et inflation sous contrôle en 2026, selon la BCEAO

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a tenu, le jeudi 19 mars 2026 à Ouagadougou, la session du Conseil national du crédit. Cette rencontre a permis d’évaluer l’évolution économique, monétaire et financière du Burkina Faso.

À l’issue des travaux, le directeur national de la BCEAO, Armand Badiel, a dressé un bilan globalement positif. Selon lui, l’économie burkinabè a affiché de bonnes performances en 2025, portée par le dynamisme des secteurs clés de croissance. L’inflation est restée contenue, avec des taux en glissement annuel de +0,2 % en janvier et +0,8 % en février 2026.

Dans ce contexte, la politique monétaire de l’institution est demeurée orientée vers la stabilité des prix, tout en soutenant une croissance durable. Le système bancaire a également montré des signes de solidité, avec des établissements bien capitalisés et un niveau de liquidité en progression.

Les banques ont, par ailleurs, renforcé leurs provisions afin de faire face aux risques liés aux difficultés de remboursement dans certains secteurs encore fragiles.

Concernant les risques externes, notamment les tensions au Moyen-Orient, le directeur national de la BCEAO a indiqué qu’il est encore prématuré d’en mesurer pleinement les effets. Il a toutefois relevé une hausse significative des prix du pétrole, consécutive à la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran début mars 2026. Cette situation a entraîné une augmentation du prix du baril de Brent, passé de 72,5 à 103,9 dollars en l’espace de deux semaines.

Pour Armand Badiel, malgré ces incertitudes, les perspectives économiques du Burkina Faso demeurent stables. Les prévisions d’inflation pour 2026 sont maintenues à 1,5 %, un niveau conforme à l’objectif de stabilité fixé par l’UEMOA, compris entre 1 % et 3 %.

Les autorités monétaires se veulent ainsi rassurantes, estimant que l’économie nationale dispose de marges de manœuvre suffisantes pour poursuivre sa croissance tout en préservant ses équilibres macroéconomiques.