Banque de France : Rapatriement de l’or et plus-value record de près de 13 milliards d’euros

La Banque de France a bouclé une opération stratégique majeure portant sur ses réserves d’or, en rapatriant à Paris les stocks encore conservés à New York. Cette réorganisation lui a permis de dégager une plus-value exceptionnelle de près de 13 milliards d’euros, nous renseigne BFMTV.

Engagé depuis 2005, ce processus visait à moderniser les réserves en remplaçant les anciens lingots, jugés non conformes aux standards internationaux, par des lingots aux normes actuelles. Un audit interne réalisé en 2024 avait recommandé d’achever cette transformation, notamment pour les 129 tonnes d’or encore stockées à l’étranger.

Entre juillet 2025 et janvier 2026, 26 opérations ont été menées pour finaliser ce chantier. Résultat : une plus-value de 12,8 milliards d’euros, dont 11 milliards au titre de l’exercice 2025 et 1,8 milliard pour 2026, dans un contexte de hausse des cours de l’or.

Au terme de cette opération, le volume total des réserves d’or reste stable, à environ 2 437 tonnes. Désormais, l’essentiel du stock est conservé à Paris, dans un site hautement sécurisé surnommé « la Souterraine », situé sous l’Hôtel de Toulouse.

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Pour le gouverneur François Villeroy de Galhau, cette décision n’est pas liée à des considérations politiques, mais à une volonté d’optimisation technique, fondée sur la qualité du marché européen de l’or.

Cette performance financière a permis à la banque centrale d’afficher un bénéfice net de 8,1 milliards d’euros en 2025, après une perte de 7,7 milliards l’année précédente. Par ailleurs, environ 134 tonnes d’or, composées de lingots et de pièces anciennes, restent encore à mettre aux normes d’ici 2028.

Avec cette opération, la Banque de France confirme sa place parmi les plus grands détenteurs d’or au monde, tout en renforçant la gestion et la sécurité de ses réserves.