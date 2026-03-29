Grand Prix 14 : Soumaïla Ilboudo s’offre la couronne de la 9e édition devant le palais du Mogho Naaba Baongho

La 9e édition du Grand Prix 14, compétition rendant hommage au célèbre cycliste et animateur burkinabè Aboubacar Tiemtoré dit « 14 », s’est disputée ce dimanche 29 mars 2026 en face du Palais du Mogho Naaba Baongho. Chez les hommes, 64 coureurs issus de 17 clubs ont répondu à l’appel pour succéder aux précédents lauréats. À l’arrivée, après 2h 59mn 46s, c’est Soumaïla Ilboudo qui est arrivé en premier avec une vitesse moyenne de 43,260 km/h.

Le coup d’envoi a été donné sur les chapeaux de roues devant le palais de Sa Majesté. Après un départ fulgurant, le rythme du peloton a connu de légères fluctuations, passant d’une moyenne de 44,191 km/h au 15e tour à 43,991 km/h au 20e tour.

En effet, à dix tours de la fin, sous un soleil ardent, les grandes écuries ont commencé à abattre leurs cartes. L’AS Bessel a pris les commandes d’un peloton encore groupé, tandis que la fatigue commençait à peser.

Au 29e tour, on dénombrait déjà 45 abandons. Malgré une tentative d’échappée du club Macafa, la décision finale s’est jouée entre les deux ogres de la journée dont l’AS Bessel et l’AJCK.

Grâce à une stratégie d’équipe parfaitement huilée, selon le vainqueur de l’édition, le titre est finalement revenu à Soumaïla Ilboudo de l’AJCK qui a franchi la ligne d’arrivée en premier.

Il boucle les 115,2 km soit 32 tours de 3,6 km, en 2h 59mn 46s. Cela en une vitesse moyenne de 43,260 km/h. Il devance au sprint Moukaïla Rawendé (AS Bessel) et son coéquipier de l’AJCK, Wahabou Bouda.

« C’est moi qui gagne, mais c’est le fruit du travail de tous mes coéquipiers. Nous avons couru avec stratégie. Je suis une phase ascendante et je remercie tous ceux qui contribuent à nos succès », a confié le champion du jour, ému.

Pour les initiateurs de ce tournoi, les défis restent à relever même si la satisfaction est au rendez-vous. Pour le promoteur Aboubacar Tiemtoré dit «14 », les autres rendez-vous sont à attendre avec impatience car « les choses vont bouger ». Plus concret, Baudoin Koudougou, dit Jeune Premier, a affirmé cette allégation.

« Depuis 2018, on a initié ce prix en voulant rendre hommage à Aboubacar Tiemtoré dit 14 qui est l’animateur fulgurant depuis les années de la Révolution et qui a fait par sa voix la promotion du cyclisme burkinabè. C’est un sentiment de satisfaction parce que chaque année vous voyez l’engouement. Cette année ça a été une grande fête et comme je le disais ce n’est pas seulement le vélo qui a gagné », a ajouté Jeune Premier.

Le vainqueur repart avec une enveloppe globale de 250 000 F CFA et 100 000f offerts par le Mogho Naaba Baongho. Chez les dames, la course a sacré Awa Bamogo, qui repart avec une enveloppe de 65 000 F CFA avec la même faveur de sa Majesté. Cette édition a été un hommage à Francis Ducreux, une figure du Tour du Faso. La prochaine édition entend célébrer les 25 ans de carrière de Jeune Premier, l’animateur depuis des années de ce sport.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24