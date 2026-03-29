Koubri : Le coach Simon Ouédraogo pose la première pierre du Hope Givers Conference Center

Dans la commune rurale de Koubri, le coach Simon Ouédraogo a posé ce dimanche 29 mars 2026 la première pierre de son centre de formation, le Hope Givers Conference Center (HGC). Le projet ambitionne de former non seulement les Burkinabè, mais également des jeunes à travers toute l’Afrique, et à terme, dans le monde entier.

« Nous allons au-delà du Burkina Faso pour viser l’Afrique, et même le monde entier. Mon message s’adresse à tous les êtres humains. Ce centre apportera dignité, honnêteté, intégrité, formation et sagesse », a déclaré le coach Ouédraogo.

S’inspirant du professeur Cheikh Anta Diop, il a ajouté « Armez-vous des sciences jusqu’aux dents, à connaissance égale, la vérité triomphe ».

Le centre se veut un lieu de développement personnel et de formation humaine, où les participants apprendront à se connaître, à s’aimer, à se remplir de plénitude et à devenir des solutions pour le monde.

« Je veux que tous les citoyens du monde viennent se ressourcer ici. C’est un lieu chargé d’énergie, et nous prévoyons de dupliquer ce centre dans d’autres pays africains », a précisé le promoteur.

Interrogé sur le coût du centre, le coach Ouédraogo a indiqué que le projet mobilise plusieurs milliards de francs CFA, sans vouloir divulguer de montant précis avant l’inauguration.

Le financement initial sera assuré par les Africains et les lecteurs de son ouvrage La puissance de l’auto-éducation, vendu à 120 000 FCFA jusqu’en mai 2026, chaque achat donnant droit à une participation au projet. Le prix du livre augmentera progressivement pour accompagner l’avancement des travaux.

La construction, confiée à l’entreprise tchadienne M2E Polytechnique dirigée par Mpy Nangkere, prévoit une salle de conférence de 1 200 places VIP, plus de 21 grands appartements, une esplanade d’une capacité de 3 500 personnes, des salles de 100 places,8 grands bureaux, une bibliothèque et un supermarché. L’inauguration est prévue pour 2028.

Le président de la délégation spéciale de Koubri, Samadé Léonard Gougou, a salué l’initiative. « C’est un projet ambitieux qui vient combler un vide dans notre commune. Il contribuera à la promotion de l’activité économique et attirera des participants venus des quatre coins du monde », a-t-il lancé.

Il a ajouté que le centre permettra également aux populations locales d’intégrer la vision du projet dans leur quotidien, tout en positionnant Koubri comme un pôle de formation et d’événements à l’échelle régionale et continentale.