Jérusalem : La police israélienne empêche le Patriarche latin de célébrer la messe des Rameaux

Pour la première fois depuis des siècles, le Patriarche latin de Jérusalem et le père de l’église du Saint-Sépulcre ont été empêchés par la police israélienne de célébrer la messe du dimanche des Rameaux, a annoncé le Patriarcat latin de Jérusalem, rapporte BFMTV.

Selon un communiqué conjoint du Patriarcat latin et de la Custodie de Terre Sainte, les deux responsables ecclésiastiques ont été arrêtés en chemin alors qu’ils se déplaçaient à titre privé et ont été contraints de rebrousser chemin.

En conséquence, les chefs de l’Église catholique n’ont pu célébrer la traditionnelle messe à l’église du Saint-Sépulcre, tandis qu’Israël a fermé tous les lieux saints de la Vieille ville de Jérusalem-Est pour des raisons de sécurité.

Le Patriarcat latin qualifie cet empêchement de « grave précédent », soulignant qu’il reflète un manque de considération pour la sensibilité de milliards de fidèles à travers le monde.

Depuis le début de l’offensive menée avec les États-Unis contre l’Iran, le 28 février 2026, les autorités israéliennes ont interdit les grands rassemblements, limitant les rassemblements publics à environ 50 personnes, que ce soit dans les synagogues, églises ou mosquées.

Le dimanche des Rameaux, qui ouvre la Semaine sainte, commémore l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion et sa résurrection, selon les Évangiles. Le Patriarcat latin avait également annoncé l’annulation de la procession traditionnelle partant du mont des Oliviers et qui attire chaque année des milliers de fidèles.

« Les chefs des Églises ont agi en toute responsabilité et se sont conformés à toutes les restrictions imposées depuis le début de la guerre », a souligné le Patriarcat. Le communiqué estime que « empêcher l’entrée du cardinal et du custode constitue une mesure manifestement déraisonnable et gravement disproportionnée ».