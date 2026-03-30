Développement du football de base : Le Kadiogo tient son festival BAMBIFOOT

L’étape de la région du Kadiogo du programme « BAMBIFOOT », initié par la Fédération Burkinabè de Football (FBF) et cofinancé par la FIFA, a ouvert ses portes ce lundi 30 mars 2026 à Ouagadougou. Pour cette première évaluation, 200 enfants issus de 10 écoles de la région y prennent part. À l’issue de cette étape, ils feront l’objet d’un classement individuel.

Ce festival se veut un cadre d’expression pour la tranche d’âge des moins de 12 ans, qui n’est pas encore incluse dans le système de compétitions classiques de la FBF. Son objectif est l’identification et la détection précoce des talents en vue d’assurer la relève. Officiellement lancé en février 2026 pour huit régions du pays, le programme a connu son escale dans le Kadiogo ce lundi 30 mars 2026.

Au total, 200 enfants sont concernés par cette échéance. Durant la journée, les jeunes athlètes ont pratiqué des tirs de précision, des jonglages, ainsi que des matchs classiques et des confrontations en équipes disparates. L’objectif est de mettre l’enfant dans les conditions réelles d’un match afin de le préparer, selon Pascal Yougbaré, Directeur Technique National (DTN) de la FBF.

« L’objectif visé est très clair, c’est de développer le football de base chez les moins de 12 ans. C’est à cet âge que les talents se forment réellement, car il y a de nombreuses qualités à développer. Ce festival est la plus grande compétition organisée pour cette catégorie. Nous avons ici 100 enfants sur un même plateau. L’activité consiste à varier les exercices et à faire tourner les enfants sur des mini-matchs », a déclaré le DTN.

Concrètement, les enfants relèvent d’abord des défis techniques avant de passer au jeu. Le plateau abrite au moins cinq ateliers d’initiation. À la fin pour ce premier groupe, les points seront comptabilisés pour les 10 équipes présentes, qui seront classées de 1 à 10, tandis que les enfants recevront un classement individuel de 1 à 100. « Le but n’est pas forcément de chercher des points, mais de permettre aux éducateurs d’observer le travail accompli durant ces mois », a ajouté Pascal Yougbaré.

Au-delà de l’aspect sportif, ce festival contribue à l’éducation des jeunes, d’où le choix de recruter les participants au sein des établissements scolaires. Adjarata Sawadogo, Directrice Régionale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadiogo, a tenu à marquer sa présence.

« Nous attendons que les enfants montrent ce dont ils sont capables en matière de technique, et surtout ce que les encadreurs leur ont appris durant les entraînements à l’école. L’éducation est un tout. On dit un esprit sain dans un corps sain et le sport fait partie intégrante de notre programme pédagogique. C’est un ensemble d’activités qui permettent au corps de grandir, d’apprendre à coordonner ses mouvements et de se socialiser », a-t-elle affirmé.

Pour ce festival, les enfants ont été divisé en deux équipes. Aussi cette opération bénéficie de l’accompagnement financier de la FIFA à travers le programme FORWARD. Ce programme fait du développement du football de base un levier déterminant pour le rayonnement futur du ballon rond à travers le monde.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24