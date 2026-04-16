Alain Traoré nommé chargé de mission à la primature

L’ancien international burkinabè Alain Traoré a trouvé un point de chute après la fin de sa carrière. L’ancien numéro 10 des Etalons a été nommé chargé de mission à l’issue du Conseil des ministres du jeudi 16 avril 2026.

Formé à Planète Champion, Alain Traoré, 37 ans, a contribué à la place de vice-champion des Etalons lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud et la troisième place en 2017 au Gabon.

Alain Traoré, a évolué dans des clubs comme l’AJ Auxerre, Monaco, Kayyseries Sport, le RS Berkane, Arta Solar, etc.