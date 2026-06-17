Burkina Faso : De nouveaux ouvrages pour enseigner le Code de la route aux écoliers

L’Association pour la promotion de l’éducation et du développement en milieu rural (APED-MR) a procédé, le mardi 16 juin 2026 à Ouagadougou, à la dédicace officielle d’une série d’ouvrages pédagogiques consacrés à l’éducation, à la sécurité routière et au secourisme en milieu scolaire. La cérémonie s’est tenue à l’école Le Petit Monde de Kalgondin, sous le parrainage du directeur général de la SONATUR.

Conçus pour les classes de CP1 à CM2, ces supports comprennent des boîtes à images, des livres d’exercices pour les élèves ainsi que des guides pédagogiques pour les enseignants.

Les ouvrages abordent trois principales thématiques à savoir le civisme et les valeurs citoyennes, la sécurité routière à travers l’apprentissage des panneaux de signalisation et des règles de circulation, ainsi que les notions de base en sécurité et en secourisme.

Le directeur général de l’école Le Petit Monde, Mamadou Djibo, a salué la pertinence de cette initiative, particulièrement à l’approche des vacances scolaires, période marquée par une forte mobilité des enfants.

« Ces ouvrages permettront aussi bien aux élèves qu’aux parents de renforcer leurs connaissances en matière de sécurité routière », a-t-il indiqué, tout en remerciant les initiateurs pour le choix porté sur son établissement.

Représentant le directeur général de la SONATUR, parrain de la cérémonie, Bèbè Constantin Sib, chargé de mission, a souligné l’importance de ces outils pédagogiques dans la prévention des accidents de la circulation.

« De nombreux accidents surviennent en raison de la méconnaissance du Code de la route. Ces ouvrages visent à former des enfants disciplinés et responsables dans la circulation », a-t-il déclaré, avant d’insister sur l’importance de l’apprentissage des gestes de premiers secours dès le bas âge.

Le président de l’APED-MR, Souleymane Sondo, est revenu sur la genèse du projet, initié en 2021 à la suite d’une étude sur la perception des enfants en matière de sécurité routière. Selon lui, l’objectif est d’intégrer durablement la culture du Code de la route dans l’éducation des enfants afin de favoriser l’adoption de comportements responsables dès le plus jeune âge.

Il a également précisé que ces ouvrages s’adressent aussi bien aux établissements scolaires qu’aux familles, afin de renforcer l’encadrement éducatif à l’école comme à la maison. Les ouvrages sont disponibles au siège de l’APED-MR au prix de 8 000 francs CFA.