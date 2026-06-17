Énergie nucléaire : « Les technologies nucléaires ne se limitent pas seulement à la production d’électricité » (Camarade Harouna Sawadogo, DG de l’ABEA)

L’Agence burkinabè de l’énergie atomique (ABEA) a organisé une conférence publique en partenariat avec l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou sur le thème « Le nucléaire au service du développement : technologies innovantes, métiers d’avenir ». La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu ce mercredi 17 juin 2026 à Ouagadougou.

Le Camarade Antoine Béré, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), a d’emblée qualifié cette conférence publique d’importante. Il a ensuite salué l’initiative visionnaire de l’Agence burkinabè de l’énergie atomique (ABEA), qui offre à la jeunesse estudiantine, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs ainsi qu’au grand public l’opportunité de mieux comprendre les enjeux, les perspectives et les opportunités liés aux technologies nucléaires.

Ce thème qui nous rassemble aujourd’hui, a également souligné le Camarade Antoine Béré, concerne l’avenir du monde universitaire. « Derrière cet objectif nucléaire se trouvent des opportunités de recherche et des perspectives de carrière.

Cette conférence doit être pour vous une source d’inspiration et un appel à l’excellence », s’est-il adressé aux étudiants, enseignants et chercheurs présents, les invitant également à accorder une attention particulière à toutes les communications.

Contrairement aux idées préconçues, a par ailleurs indiqué le Camarade Harouna Sawadogo, Directeur général (DG) de l’ABEA, les technologies nucléaires ne se limitent pas à la seule production d’électricité. Elles interviennent déjà dans des secteurs essentiels de la vie quotidienne, notamment la santé, l’agriculture, l’industrie et la gestion de l’eau.

Sous le leadership du Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a-t-il rappelé, notre pays a fait de la souveraineté nationale, de la valorisation des ressources, de l’innovation technologique et de la formation du capital humain des priorités majeures.

Cette vision ambitieuse, a-t-il poursuivi, nous interpelle collectivement et nous invite à former une nouvelle génération de scientifiques, d’ingénieurs, de techniciens, de chercheurs et d’experts capables de porter les grandes transformations dont notre chère patrie a besoin.

« Nous ne devons pas faire du Burkina Faso un simple consommateur de technologies. Notre pays doit être un acteur majeur de la production de connaissances, de la recherche scientifique et de l’innovation », a-t-il affirmé.

D’où l’organisation de cette conférence publique ciblant prioritairement la jeunesse, qui constitue, selon lui, notre plus grande richesse et notre meilleur investissement. Cette rencontre se veut un espace d’apprentissage, de dialogue et de partage d’expériences.

Les différentes communications, a-t-il précisé, permettront d’éclairer davantage les participants sur les applications du nucléaire ainsi que sur les nombreuses perspectives de carrière offertes dans ce domaine d’avenir.

Les conférenciers sont la Camarade Pr Nina Astrid Ouédraogo, enseignante en radiodiagnostic et imagerie médicale ; le Camarade Delwendé Nabayaogo, expert en sécurité nucléaire ; le Camarade Pr Ismaël Henri Nestor Bassolé, expert en sciences et technologies des aliments ; et le Camarade Pr Martial Zoungrana, expert en énergie, radioprotection, sûreté et sécurité nucléaires.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24