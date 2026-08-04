Commémoration du 43ᵉ anniversaire de l’avènement de la RDP : Le CIM-TS invite à vivre par l’exemple

Le Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIM-TS) a organisé une conférence de presse ce mardi 4 août 2026, à Ouagadougou, à l’occasion de la commémoration du 43ᵉ anniversaire de l’avènement de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP). Le CIM-TS a surtout saisi l’occasion pour rappeler le véritable sens derrière cette commémoration et aussi pour partager son ambition de devenir une institution de référence.

4 août 1983 – 4 août 2026. 43 ans que le Burkina Faso commémore l’avènement de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP). Pour le Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIM-TS), commémorer le 4 août ne consiste pas à célébrer le passé avec nostalgie.

« Il s’agit de faire vivre un héritage, d’ en mesurer toute l’actualité et d’ en faire une source d’inspiration pour répondre aux défis de notre temps », a fait savoir le camarade Souleymane Zerbo, président du CIM-TS.

La présente commémoration, a-t-il également souligné, intervient dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes, des conflits armés, des crises humanitaires, des sanctions unilatérales, ainsi que par diverses formes de domination qui continuent d’affecter les peuples du Sud. Ce faisant, le CIM-TS a exprimé sa solidarité au peuple cubain, au peuple palestinien, au peuple vénézuélien, au peuple nicaraguayen, au peuple iranien, au peuple haïtien, au peuple sahélien…confrontés à diverses formes de sanctions et de pressions extérieures.

Faire passer le CIM-TS à une institution de référence

En ce qui concerne le Burkina Faso et l’Alliance des États du Sahel, le CIM-TS considère que la dynamique ouvre une opportunité historique de refondation fondée sur la souveraineté, la solidarité entre les peuples et l’intégration africaine. Pour être durable, a indiqué le camarade Souleymane Zerbo, cette ambition gagnera à s’inspirer des principes qui guidaient l’action du camarade Président Thomas Sankara.

Cette commémoration a par ailleurs servi de cadre au CIM-TS pour faire savoir ses ambitions. Le camarade Zerbo a en effet avancé qu’à l’issue de la dernière Assemblée générale, le CIM-TS s’est doté d’un nouveau Comité d’orientation, chargé de conduire cette nouvelle étape de son développement, de renforcer sa gouvernance, de consolider ses acquis et de porter la mise en œuvre de son ambition stratégique au service de la mémoire vivante et de l’actualisation des idéaux du Président Thomas Sankara.

Il a fait comprendre que cette nouvelle dynamique organisationnelle traduit la volonté du Comité de passer progressivement d’une organisation essentiellement mémorielle à une institution de référence capable de former, de produire des idées, de mobiliser les citoyens et de contribuer activement aux grands débats sur la souveraineté, le développement endogène, la gouvernance et l’avenir de l’Afrique.

« Dans cette perspective, le CIM-TS travaille à la création du Centre International Che Guevara ; l’école politique, civique et stratégique Winnie Madikizela-Mandela, destinée à former une nouvelle génération de citoyens, de responsables et de cadres engagés, capables de porter les valeurs de souveraineté, de responsabilité collective, de discipline civique, de panafricanisme et de transformation sociale », a-t-il détaillé.

Il a également annoncé le lancement prochain de Sankara Store, la Boutique du Peuple, une initiative innovante fondée sur un actionnariat populaire qui permettra à chaque citoyenne et à chaque citoyen de contribuer concrètement à la préservation de notre mémoire collective tout en participant à un projet d’entrepreneuriat patriotique reposant sur les valeurs de solidarité, de transparence, de production nationale et d’autonomie économique.

Au-delà de ces deux projets structurants, le CIM-TS entend également renforcer sa vocation de centre de référence en développant progressivement des activités de recherche, de documentation, de publication et de diffusion de la pensée sankariste afin que celle-ci continue d’éclairer les débats sur la souveraineté, la gouvernance, le développement et l’avenir de l’Afrique.

Ces initiatives, selon le président du CIM-TS, traduisent la conviction profonde que la mémoire doit produire de l’action, que les idéaux doivent devenir des institutions et que les convictions doivent se transformer en réalisations concrètes au service des générations présentes et futures.

En cette journée de commémoration du 43e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire, le CIM-TS a invité les Burkinabè, les Africains, les peuples épris de justice ainsi que tous les amis de Thomas Sankara à faire vivre cet héritage non seulement dans leurs discours, mais surtout dans leurs actes, leur engagement quotidien, leur sens des responsabilités et leur contribution à l’édification de sociétés plus justes, plus souveraines et plus solidaires.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24