Thaïlande : Un footballeur tué par la foudre en plein match, 12 autres personnes blessées

Un drame a endeuillé une rencontre de football dans le sud de la Thaïlande. Safwan Awae, jeune joueur de 24 ans, a perdu la vie après avoir été frappé par la foudre alors qu’il disputait un match dans la province de Narathiwat, le mardi 4 août 2026, rapporte TVA sports.

Le joueur venait à peine de rejoindre le FC Yala, une formation engagée en Thai League 3. Selon les informations rapportées par les autorités, la foudre s’est abattue sur le terrain pendant la Golok Cup, un tournoi régional organisé au Santiphap Stadium.

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L’impact n’a pas seulement touché le joueur. Douze autres personnes présentes sur les lieux ont subi de graves brûlures et ont été prises en charge par les services compétents.

Ce nouveau drame rappelle les dangers liés aux conditions météorologiques extrêmes lors des événements sportifs en plein air. En novembre 2024, une situation similaire s’était produite au Pérou, où un joueur avait été frappé par la foudre et quatre autres avaient été grièvement blessés.