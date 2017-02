13 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Un autre message de soutien, venant de Yannick Tou. Se basant sur la formation « locale » de la plupart des joueurs burkinabè, ce citoyen appelle les Burkinabè à être fiers de leur patrimoine et à travailler à le valoriser davantage.

Etalons : « Les Burkinabè sont capables de belles choses ! »

« Le Seigneur a permis ce parcours à la CAN des Etalons, et l’éclosion de ce diamant brut qu’est Hervé Koffi que certains surnomment désormais « le chat » et certaines « bb », pour nous démontrer que le Burkina est merveilleux et que les Burkinabè sont capables de belles et bonnes choses.

En effet, notre frère, fils et petit-fils Hervé Koffi est né, a grandi et a été formé entièrement au Burkina Faso! Tenez-vous bien, il a même commencé sa carrière dans notre championnat national où il a décroché le titre de champion de FasoFoot en 2015 avec le RCB et a été même désigné, la même année, meilleur gardien du championnat.

Aujourd’hui, le monde est émerveillé par notre champion!!

Notre guerrier latéral gauche Yacouba Coulibaly, le messie Banou Diawara, le feu follet Jonathan Pitroioa, le virevoltant Préjuce Nakoulma, entre autres, ces champions que nous avons, et qui font notre bonheur, sont tous issus de la formation burkinabè.

C’est bien la preuve que le Burkina Faso est capable de bâtir des choses merveilleuses. Malheureusement, nous avons tendance à nous dénigrer et à manquer d’ambition. Dès qu’on nous présente un élément, un produit burkinabè, on le néglige de prime abord.

Pour bâtir un Burkina Nouveau qui fait des merveilles et qui fait rêver, nous allons tous et toutes, devoir changer de mentalité et de perspectives sinon malgré tous les diamants que nous sommes, nous ne bâtirons pas grand-chose. Ayons une ambition démesurée pour nous-mêmes et notre Faso et surtout soyons UNIS.

Nos champions par exemple, ne doivent désormais viser que les meilleurs clubs du monde, la coupe à chaque édition de la CAN et surtout la Coupe du Monde! Eto’o, Yaya, Drogba, Messi, CR7, ne l’ont pas fait, nos champions le feront s’ils l’ambitionnent!!

Nos autres sportifs, nos artistes, etc., chaque Burkinabè, aujourd’hui, doit désormais s’inspirer de notre onze national où qu’il soit et quel que soit son domaine d’activité:

1- Chaque Burkinabè doit dépasser les différences et travailler en collaboration avec les autres Burkinabè

2- Travailler honnêtement et fort pour accomplir de grandes choses pour notre pays

3- Viser seulement les sommets, rien que les sommets du monde

C’est ensemble, avec ambition et dans la collaboration, que nous ferons des merveilles.

Yannick TOU