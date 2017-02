Paulo Duarte sondé par la fédération algérienne de football ?

3 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le sélectionneur des Etalons Paulo Duarte a gagné des points à la faveur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017. Le Portugais a conduit l’équipe burkinabè en demi-finale de cette 31e édition suscitant l’intérêt de la part de la fédération algérienne de football, selon la presse locale.

Les Fennecs d’Algérie sont à la recherche d’un nouvel entraîneur. Le sélectionneur des Etalons Paulo Duarte serait dans la short-liste de l’actuel président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua.

« Selon des sources proches de la FAF, ce coach qui a réussi de très belles choses avec le Burkina Faso lors de cette CAN et qui a eu le mérite d’écarter la Tunisie avec brio et grâce à une grande malice lors des quarts de finale plairait bien à la FAF. Celle-ci l’aurait même sondé, quelqu’un aurait essayé de prendre la température du côté de ce coach, pour savoir s’il serait d’accord de devenir le nouveau coach des Verts », rapporte le site Competition.dz.

Paulo Duarte, meilleur coach de la CAN 2017 ?

La tactique de Paulo Duarte contre la Tunisie (2-0) a séduit tous les observateurs. Lors de ce match de quart de finale, il a choisi de mettre Aristide Bancé sur le banc et d’épuiser son adversaire avant de jeter le colosse burkinabè. « En opérant de la sorte, Duarte a montré au monde qu’il savait lui aussi dribbler, sans oublier un coaching irréprochable avec l’incorporation de Bancé à un quart d’heure de la fin qui a renversé les Tunisiens et les a poussés vers la sortie », informe le site.

Le média algérien est très dithyrambique envers le Portugais : « Duarte sera très probablement le meilleur coach de la CAN, cela mettrait plus de pression sur lui », note le site. Mais un départ de Paulo Duarte semble peu envisageable car cette éventualité ne fait pas partie de la vision de Paulo Duarte. En plus, Raouraoua a décidé de ne plus se présenter pour diriger la Fédération algérienne de football.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24