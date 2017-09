IN MEMORIA : Finsi Dominique Ilboudo

63 PARTAGES Partager Twitter

06 mars 2007 – 06 mars 2017

Surtout ne pleurez pas de l’avoir perdu…

Et, surtout, réjouissez-vous de l’avoir connu.

Chaque fois que vous entendez: Dominique,

Ayez pour lui une petite pensée pieuse…

Il y a 10 ans qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui son humble serviteur

Finsi Dominique ILBOUDO Pharmacien Colonel et Ex. Directeur de la Pharmacie Kouma

A l’occasion de ce triste anniversaire, son épouse Mme ILBOUDO Ramata Edwige et ses enfants Ibrahim Innocent, Wendpanga Nadège, Wendyam Nelly Nadine, Nicole Kiswendsida, Déogracias Nazire P., Abdoul Karim vous renouvellent leurs remerciements et leurs profondes gratitudes tant pour vos marques de sympathie que pour le réconfort et le soutien moral spirituel que vous leur témoignez.

Une veillée de prière aura lieu en famille le samedi 04 mars 2017 à 20h suivie d’une messe pour le repos de son âme le 05 mars 2017 à 8h à la Paroisse Militaire Saint Sébastien sise au camp Général Sangoulé LAMIZANA.