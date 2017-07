Télécoms au Burkina : A la découverte des technologies de l’ONATEL

156 PARTAGES Partager Twitter

Dans le souci d’offrir des solutions de plus en plus innovantes et adaptées aux besoins de sa clientèle, ONATEL poursuit la modernisation de son réseau. L’opérateur compte couvrir plusieurs localités dans un bref délai et renforcer les capacités des infrastructures de base. Des milliers de kilomètres de fibres optiques relient déjà des régions du pays en haut débit et permettent par ricochet d’interconnecter le Burkina aux pays limitrophes. La filiale du groupe Maroc Télécom ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. ONATEL a décaissé plus de 21 milliards de FCFA pour un vaste projet d’investissement massif de 2017 à 2019 en vue de l’extension de la fibre optique.

Les télécommunications occupent une place prépondérante dans l’économie mondiale. Il s’agit d’un secteur en perpétuelle mutation. Qui dit technologie devrait tenir compte des innovations. Trois principaux opérateurs se partagent le marché des télécoms au Burkina Faso. Et le haut débit s’avère un enjeu économique de compétitivité.

ONATEL, la filiale du groupe Maroc Télécom privatisée depuis 2006, détient la première place en nombre d’abonnés et en valeur. La communication étant une place de choix, « le leader des télécommunications au Burkina Faso » fait découvrir davantage ses projets et réalisations. L’opérateur a jugé utile de permettre à une vingtaine de journalistes d’organes divers de constater de visu ses chantiers réalisés ou en cours dans le secteur.

Du 3 au 7 juillet 2017, ONATEL a initié un voyage de presse dans les régions de l’Ouest, du Centre, du Centre-Ouest, du Nord et du Centre-Nord. Ce que l’on peut retenir de cette sortie, c’est que l’opérateur historique a décidé d’améliorer significativement l’expérience client à travers ses investissements dans tout le pays.

DES NOEUX D’ACCES MULTI-SERVICES (MSAN) POUR MODERNISER LE RESEAU

Le parfum persistant des câbles, de fourmillants dispositifs électroniques, des salles équipées d’air conditionné fonctionnant 24h/24 auront sans doute marqué les caravaniers. L’appétence des journalistes conduisait souvent le groupe dans des endroits informatisés, dans des emplacements hautement sécurisés et même confidentiels.

Les sigles et autres termes techniques ont également pleuvioté durant tout le voyage : MSAN, FO, Desserte, FH, VSAT, DSLAM, ADSL, LS, LL, BLR, CTO, Point multipoint, etc. Ce qui poussera un journaliste à demander à ses confrères : « Pourriez-vous maîtriser tous ces termes et expliquer clairement à vos auditeurs, téléspectateurs et lecteurs ? ». « Pourquoi pas ? On leur expliquera en français facile », répond l’un d’eux.

Eloi Ouédraogo, Chef de service Equipements et Exploitation Réseaux fixes et d’entreprises « En 2016, les 1300 stations 2G et 3G de ONATEL représentaient une couverture de 93% de la population contre 30% en 2006. 1500 Km de fibres optiques permettent déjà de desservir les régions du pays en haut débit, d’interconnecter le Burkina aux pays limitrophes. Sur le plan Internet, ça va. Il n’y a que le Bénin, pays avec lequel nous n’avons pas encore une liaison en fibres optiques… L’accélération du déploiement du très haut débit constitue désormais un enjeu majeur pour ONATEL. La fibre optique est la technologie privilégiée dans le but de désenclaver toutes les zones du Burkina. C’est un déploiement difficile, mais une fois déployée, c’est le bonheur pour les populations ».

La première étape du périple a débuté à la Direction régionale de ONATEL à Bobo-Dioulasso. Dans la ville de Sya, les journalistes découvrent notamment un nœud permettant d’offrir la fibre optique (FO) aux clients ONATEL.

Le chantier Fibres optiques Bobo-Dédougou-Ouahigouya avance à grands pas. Les caravaniers l’ont constaté. « Les travaux sont menés par des experts burkinabè », informe William Koléné, Conducteur principal des travaux. Le convoi, en partance pour Ouahigouya, a fait plusieurs escales pour permettre aux « curieux » de visiter antennes, tranchées pour fibres optiques ou sites ONATEL.

DES INVESTISSEMENTS NON RENTABLES : zéro abonné

« Le site rural CDMA installé à Kourba-Bagré, zone peu peuplée située à l’entrée de Ouahigouya est non rentable. Malgré diverses activités de promotions, on enregistre zéro abonné depuis décembre 2014. Mais, notre responsabilité sociale nous amène à maintenir le site », indique le Directeur régional, Bouraïma Ouédraogo.

Une fois à l’agence commerciale de Ouahigouya, le groupe est accueilli par une brève présentation faite par le DR de ONATEL. Il ressort que l’agence principale de la « cité de Naaba Kango » coiffe les bureaux ONATEL de Gourcy, Yako et Djibo. « En matière de télécommunications, incontestablement, nous avons le leadership également à Ouahigouya », se réjouit Bouraïma Ouédraogo.

Au cours de la conférence de presse bilan, une question relative aux multiples SMS reçus par les clients a été posée. La réponse de Abdoulaye Bassolé, Directeur des Réseaux : « Au niveau des plaintes de clients qui disent recevoir des messages encombrants de la part de ONATEL, je pense qu’il faudra voir deux cas de figures. Il y a des SMS de notifications que nous, nous envoyons à nos clients. Mais, il y a également des fournisseurs de services à valeur ajoutée interconnectés sur nos réseaux et pour lesquels les clients ont souscrits à des abonnements pour recevoir des informations. Nous, en tant qu’opérateur, nous maîtrisons la diffusion des SMS que nous envoyons sur le réseau. Maintenant, on va travailler avec également les partenaires à réduire les SMS qui sont diffusés sur l’ensemble du réseau. Il faut rappeler que dans ce sens, ONATEL se positionne simplement comme un transporteur. Nous allons avoir avec eux des séances de sensibilisations. C’est déjà fait d’ailleurs. Vous allez constater que déjà, cela a été réduit de manière considérable. Et je pense que nous allons continuer dans cette lancée ».

Dans la suite du voyage de presse, la vingtaine de journalistes a également visité l’état d’avancement des travaux de la fibre optique Ouaga-Kaya, longue de 102 Km et qui prévoit être livrée avant Novembre 2017 pour la partie génie civil et pose de la fibre.

« C’est vraiment l’axe où les travaux sont avancés. Après Kaya, la transmission en fibres optiques continuera à Dori et ainsi de suite. Nous sommes prêts à aller vers tous les clients ONATEL », fait noter le Responsable de la Transmission, Dominique Ilboudo. Il rappelle également la mobilisation technologique déployée par ONATEL lors de la célébration du 11-Décembre dans la « cité du cuir » en 2016 : liaisons de secours, augmentation du nombre de sites 3G pour l’internet mobile, retransmission en direct, communications et connectivités renforcées, etc.

DES ACTES DE VANDALISME QUI PLOMBENT LES EFFORTS D’INVESTISSEMENT

De retour à Ouagadougou, la caravane pilotée par l’expert de ONATEL, Eloi Ouédraogo, s’est rendue au nœud national (Centre de transmission de Ouagadougou-CTO), au Centre national de supervision des réseaux qui anticipe sur les alertes 24h/24, au Cœur de la transmission par Satellite (Station terrienne de Somgandé, toujours gardée pour des liaisons de secours) et à la ZAD. Des installations de l’opérateur ayant fait l’objet de destructions ont été également visitées.

« Dans le but de moderniser davantage notre réseau, il y aura du MSAN (Nœud d’Accès Multi-Service) dans tous les quartiers », annonce Eloi Ouédraogo, le Chef de service Equipements et Exploitation Réseaux fixes et d’entreprises, par ailleurs, principal pilote du caravaning. Le MSAN est en fait une nouvelle technologie de télécommunications qui permet de rapprocher les équipements des clients, autorisant des débits plus élevés.

Le voyage de presse organisé par ONATEL s’est achevé dans la Capitale burkinabè par une conférence de presse bilan. Vu les actes de vandalisme sur les câbles à cuivre et pour des raisons de modernisation, ONATEL rapproche de plus en plus les équipements de ses clients et se passe des câbles prisés par les vandales afin d’offrir notamment du très haut débit et améliorer l’expérience-client.

Raison pour laquelle, l’opérateur a engagé entre autres un projet 2017-2019 d’extension de son réseau de transmission. Le nouveau projet d’un coût global de 21 milliards de FCFA vise à permettre une couverture en réseau optique d’une longueur totale de 4730 Km.

