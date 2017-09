Excellence à l’école : Gold Pen pour les plus méritants

0 PARTAGES Partager Twitter

La première édition de Gold Pen, cérémonie de récompense des meilleurs élèves du Burkina, a eu lieu le vendredi 1er septembre 2017 à Ouagadougou.

L’excellence scolaire a été célébrée le 1er septembre 2017 à Ouagadougou. Organisée par Eko mérite, la cérémonie de récompense Gold Pen 10 a primé les trois premiers au Certificat d’étude primaire(CEP), du Brevet d’étude du premier cycle(BEPC), du BAC. Des prix spéciaux ont également été décernés.

Les troisièmes et les deuxièmes de chaque examen ont reçu chacun une médaille, une attestation et un bon pour un baptême d’air. Quant aux premiers, chacun a reçu, en plus, des trophées.

« Etre excellent parmi des milliers d’élèves mérite d’être célébré », selon le directeur général d’Eko mérite, Koudougou Ouédraogo. Il ajoute qu’ils sont en partenariat avec une école turque qui peut donner des bourses d’étude aux lauréats qui souhaitent faire des études au niveau de l’aviation.

Il affirme que pour les éditions à venir, ils souhaitent faire mieux en récompensant les élèves méritants. Quant au nombre limité des lauréats, Koudougou Ouédraogo confie que cela est lié à des contraintes budgétaires.

« Nous sommes très contents d’avoir reçu ces prix qui montrent que l’effort paye », ont été les premiers mots de la représentante des lauréats, Ouédraogo Rakiéta, première au BAC 2017. Elle déclare que ces prix pour eux sont une invite à un travail sans cesse excellent.

Aimé KPODA (Stagiaire)

Burkina24