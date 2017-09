0 PARTAGES Partager Twitter

Le ministère en charge de la sécurité avec la Commune de Ouagadougou et les services de sécurité ont rencontré les riverains de l’avenue Kwame Nkrumah. C’était une occasion de présenter le nouveau dispositif sécuritaire, ce lundi 4 septembre 2017 à Ouagadougou.

Dans le cadre de la sécurisation de l’avenue Kwame Nkrumah, le ministre de la sécurité, Simon Compaoré a rencontré les riverains, ce lundi 4 septembre 2017. Face aux détenteurs d’affaires, de commerces et à aux populations vivant à côté de l’avenue, le ministre a tenu à expliquer les nouvelles mesures pour la sécurisation de Kwame Nkrumah. Il a également annoncé une rencontre avec les sociétés de sécurité privées.

« Des mesures fortes sont en train d’être prises » a-t-il fait comprendre. Concernant la lutte contre le terrorisme, Simon Compaoré a précisé que « nous avons les moyens parce que les hommes sont là ». Le ministre de la sécurité explique que « nous avons pris des dispositions pérennes pour minimiser les risques ».

Il a laissé entendre que des patrouilles seront organisées à travers le pays. Le ministre en charge de la sécurité a également rappelé qu’il n’existe pas un pays au monde où la sécurité est totale, « c’est un phénomène mondial », dit-il.

« Nous remercions tous ceux qui sont là. La vie va continuer et de plus belle. Chacun prend ses décisions mais nous, nous souhaitons que la compréhension soit au rendez vous» a-t-il conclu. En rappel, l’avenue Kwame Nkrumah a été attaqué le 15 janvier 2016 avec 26 morts et le 13 août 2017 avec 19 morts.

Jules César KABORE

