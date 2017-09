Communiqué de presse SECUTECH-AFRICA

0 PARTAGES Partager Twitter

SECUTECH-AFRICA, le premier salon africain de la sûreté et de la sécurité, aura lieu du 12 au 14 octobre 2017 à Ouagadougou – centre de conférence de Ouaga 2000. L’événement affiche un taux d’inscription très satisfaisant et s’apprête à vivre, à 1 mois de l’ouverture un salon de haut niveau.

Offres technologiques, expertises, informations, produits et solutions stratégiques se déclineront autour de secteurs clés tels que :

La sécurité électronique ;

La cybersécurité ;

La vidéosurveillance ;

Le contrôle d’accès ;

La détection d’intrusion ;

L’identification et la biométrie ;

La lutte contre le terrorisme ;

Les équipements ;

La lutte contre l’incendie…

SECUTECH-AFRICA réunira dans un même cadre, l’offre la plus diversifier et la plus complète possible afin d’offrir aux visiteurs, la possibilité de s’informer et de s’équiper face au nombreux actes de malveillance et d’attaque. Parmi les nombreuses entreprises qui ont confirmé leur participation, la majorité vient d’Europe. A noter la présence d’exposants majeurs comme GK PRO, INTERTECH SECURITY, SOFEXI, GROUPE SZELEST, MARS ARMOR, DIMATEC, EXIT CONSEILS, WOKANA, NEXA TECH, PITAGONE, CENTIGON, HUGO GROUP, SCEPSI, MARCK BURKINA etc..

Placé sous le patronage du Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité du Burkina Faso, SECUTECH-AFRICA recevra la visite du Ministre de la Défense, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et verra la participation de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs pompiers, de la douane, de la garde de sécurité pénitencier, etc..

Rendez-vous de tous les professionnels du secteur, SECUTECH-AFRICA a pour mission de fédérer, de faire découvrir et d’accélérer la transmission des solutions et des technologies qui font avancer le monde de la sûreté et de la sécurité. Il vise à promouvoir une vision sous-régionale de la sécurité et à renforcer la lutte contre la cybercriminalité, le grand banditisme et le terrorisme.

L’événement gravitera autour de rencontres BtoB, de l’exposition, des conférences et démos et des Awards.

Environ une quarantaine d’entreprise est attendue à cette première édition de SECUTECH-AFRICA :

L’événement est organisé st organisé par OSD-Communications.

CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS

Cybersécurité:

Les stratégies de lutte contre la cybercriminalité des pays le l’UEMOA ?

La cybersécurité dans la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme?

Quelle cybersécurité pour les banques et institutions financières?

Cyber-risques : quelles priorités pour les établissements de grande distribution (eau, électricité) ?

La gestion de l’information sur les réseaux sociaux.

Sécurité physique et électronique :

Qu’attendre concrètement d’un système de vidéo protection ?

Comment sécuriser les bâtiments et protéger l’intégrité du personnel ?

Règles de sécurité dans le contexte de la menace terroriste.

Protéger les sites contre les risques d’intrusion d’objets explosifs.

Directeur de la Sécurité. Quelles formations et quels outils ?

Cambriolage et intrusion quelles options de sécurité ?

Comment diffuser la culture de la sécurité au sein des entreprises : Cas des hôtels, restaurants et boites de nuit ?

Comment diffuser la culture de la sécurité dans les collectivités territoriales ?

Comment définir le besoin en vidéo surveillance et contrôle d’accès.

