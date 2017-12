Bassinko : Une Burkinabè vivant aux Etats-Unis offre un espace de réjouissance aux habitants

313 PARTAGES Partager Twitter

A quelques jours des festivités de la Noël et de la Saint-Sylvestre, l’espace de réjouissance Garden parc Wend-Daabo a officiellement ouvert ses portes le samedi 23 décembre 2017 à Bassinko dans l’arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou.

Bâti sur une superficie de 800 m2, l’espace de réjouissance Garden parc Wend-Daabo est composé de 6 paillotes et d’un auvent. Il a ouvert officiellement ses portes le samedi 23 décembre 2017 à Bassinko dans l’arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou.

« Je suis à Bassinko depuis 3 ans et j’ai trouvé que c’était possible d’offrir de l’eau fraiche à la population », a déclaré Léonie Ouédraogo, la promotrice. Pour elle, que ce soit un passant ou un habitant du quartier, il peut venir s’assoir pour étancher sa soif et manger quelque chose. Elle a annoncé que le menu est assez varié, mélangeant plats locaux et menu divers.

Kassoum Simporé, maire de l’arrondissement 8 et parrain de la cérémonie, a d’abord reconnu les efforts déployés par la fondatrice car le joyau fait la fierté de son arrondissement et en particulier, le secteur 36. Il ajoute que « c’est une de nos sœurs vivant au Etats-Unis qui a eu la volonté, l’amour pour sa patrie » qui a tenu à venir réaliser ce jardin. « Elle réside au Etats-Unis mais son cœur bat pour son pays tous les jours », dit-il.

Le cadre offre un restaurent et un bar, a laissé entendre le maire de l’arrondissement 8. Il a également souligné que conseil municipal a à cœur dans sa mission d’accompagner ce genre d’initiatives qui ne font que désenclaver la localité et surtout qui vont permettre à la jeunesse de se retrouver, se sentir et de se plaire. Quant à la population, le premier responsable de l’arrondissement les a invités à fréquenter ce lieu.

La promotrice a souhaité franchir les frontières de la nouvelle année avec ses convives dans ce nouveau jardin.

Aimée KPODA

Pour Burkina24