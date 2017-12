Noël : Le message de l’UNIR/PS

92 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est le message de l’UNIR/PS à l’occasion de la fête de la Nativité.

Cette année la célébration de la naissance de Jésus Christ est marquée par la montée au plan international par des tensions régionales, crises sociopolitiques, de l’insécurité et le ralentissement de l’économie.

Au plan national, la célébration intervient dans un contexte marqué par la fronde sociale, une exacerbation de l’incivisme et surtout par un début de la relance économique.

A cette occasion, nous souhaitons à toute la communauté chrétienne une bonne fête de noël.

Que leurs prières soient entendues par le seigneur pour un monde de paix, de bonheur, de justice, de tolérance et d’équité.

Noël, est réputée être la fête des tout-petits. De ce fait, l’Union pour la renaissance/ parti sankariste (UNIR/PS) a une pensée particulière à l’endroit de tous les enfants du Burkina Faso quel qu’en soit leurs confessions religieuses et à tous les enfants, en général.

Suite à la Nativité, nous exprimons notre profonde compassion et solidarité aux orphelins, aux enfants malades, aux enfants qui souffrent de la famine, de la guerre et de l’abandon, victimes de tortures et autres maux à travers le monde.

Puisse l’enfant Jésus apporter à tous les enfants le bonheur dont ils ont besoin pour leur plein épanouissement.

Bonne fête de Noël à toutes et à tous !

Que Dieu le protège le Burkina Faso

Pas un pas sans le Peuple !

Avec le Peuple, victoire !

Pour l’UNIR/PS

Le Secrétaire national chargé de l’information et de la presse

Issaka OUEDRAOGO