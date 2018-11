FESTANG 2018 : Tous à Tanghin !

7 PARTAGES Partager Twitter

La deuxième édition du Festival de Tanghin (FESTANG) a été lancée le 7 novembre 2018 au Stade Olympique Naba Baongo à Ouagadougou.

Durant 7 au 11 novembre 2018, les populations de Tanghin et environs vont vibrer au rythme du FESTANG. La parade carnavalesque, une foire commerciale, culturelle, artisanale et d’animation, une grande scène de prestations artistiques, une conférence publique sur l’éducation et le civisme animeront la vie de ce quartier de la capitale.

Le thème retenu cette année est « quelle éducation pour une jeunesse civique dans un environnement de TIC ? ». Il y aura aussi une formation sur « quel apport de l’Internet dans le renforcent et la recherche d’opportunité d’affaires ? ».

Selon le président du comité d’organisation André Sawadogo, l’innovation majeure de cette édition est la création du siège de l’association et grâce à leur expérience acquise, les élèves peuvent désormais se faire accompagner lors des activités culturelles

« Le sport cette année au FESTANG connaît une innovation dans la mesure où il intègre dans le programme, des compétitions en jeux de société, notamment le lido, le scrabble et le jeu de dame », a-t-il ajouté.

Selon l’initiateur, Claude P. Sawadogo, PDG de SPC Sarl, le FESTANG 2018 se veut un cadre de retrouvailles de la jeunesse, fondé sur l’expression culturelle, artistique et sportive et l’idée est de créer des opportunités commerciales, des rencontres d’échanges et stimuler la solidarité entre frères burkinabè.

Pendant le FESTANG, des jeunes talents en musique seront détectés et pris en charge jusqu’à la production, a assuré le ministre de la culture, à travers la voix de sa représentante.

Dahmata ILBOUDO (stagiaire)

Burkina 24