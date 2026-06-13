Mondial 2026 : Le Canada refuse de délivrer le visa à l’international ghanéen Thomas Partey

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey sera contraint de suivre de loin le premier match de son pays au mondial 2026 ; un match censé se tenir le mercredi 17 juin prochain contre le Panama à Toronto au Canada. Il est sous le coup de plusieurs accusations de viol et devrait comparaître devant un juge à Londres, Angleterre, avant la fin de l’année.

La FIFA a annoncé le vendredi 12 juin que le Ghanéen Thomas Partey, 32 ans, ne pourra pas rejoindre son équipe pour le match d’ouverture du Ghana contre le Panama à Toronto.

« Sa demande de visa a été rejetée par le gouvernement canadien (…) La FIFA n’intervient pas dans les procédures d’immigration des pays hôtes, y compris dans l’octroi des visas. Comme lors des précédentes manifestations de la FIFA, c’est le gouvernement hôte qui décide en dernier ressort qui obtient un visa et qui est autorisé à entrer sur le territoire », a déclaré l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.

« Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada », dans un communiqué, a indiqué que chaque personne souhaitant venir au Canada fait l’objet d’une évaluation individuelle « en fonction des faits disponibles et de la législation applicable ».

« Le Canada est fier d’être l’un des pays hôtes de la Coupe du monde de football 2026 et s’efforce de contribuer à la réussite de cet événement tout en garantissant la sécurité des Canadiens (…) Le Canada a toujours affirmé que l’organisation d’événements majeurs ne modifie en rien ses lois en matière d’immigration », a déclaré l’IRCC.

Après le refus de son visa, Partey est rentré au camp de base du Ghana, situé dans le Rhode Island. Il pourra jouer le 23 juin, lorsque le Ghana affrontera l’Angleterre à Foxborough, dans le Massachusetts. Le Ghana terminera la phase de poules le 27 juin contre la Croatie à Philadelphie.

Le sociétaire de Villarreal, Thomas Partey a plaidé non coupable et doit comparaître devant le tribunal dans quelques mois pour des faits remontant à la période où il évoluait au sein du club anglais d’Arsenal, entre 2020 et 2025.

Le défenseur marocain Achraf Hakimi, participant lui aussi à la Coupe du monde, attend son procès à Paris en France pour des faits similaires. Le Ghana participe à sa cinquième Coupe du monde sur les six dernières éditions.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24