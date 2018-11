Plan de relance de Air Burkina: L’Embraer 195 est à Ouagadougou

113 PARTAGES Partager Twitter

Air Burkina vient d’acquérir trois nouveaux avions pour sa flotte. Il s’agit de trois ERJ Embraer 195 et 175. C’est à 1h44 que le premier Embraer 195 s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou ce samedi 17 novembre 2018.

Un nouvel avion est entré dans la flotte de la compagnie aérienne Air Burkina. Il s’agit de l’Embraer 195. Selon les caractéristiques techniques, l’Embraer 195 est un avion de ligne produit par le constructeur aéronautique brésilien spécialisé dans les avions civils et militaires. Il s’agit d’une des plus grandes compagnies exportatrices du Brésil. L’Embraer est une version allongée du modèle EMB 190. Celui d’Air Burkina est équipé d’ailes plus longues et de moteurs plus avancés. La cabine peut accueillir 104 passagers dont 12 en business classe et 92 en classe économique.

Le Directeur général d’Air Burkina, Blaise Sanou, a expliqué que l’Embraer 195 pèse 52 tonnes avec une autonomie de 6 heures. A l’écouter, c’est un avion qui est plus grand que ceux détenus par la compagnie depuis 2015 et qui permettra de diversifier les destinations.

« C’est un avion qui revient à pratiquement 145 000 dollars par mois pour 104 places. Contrairement aux autres avions qui coûtaient 160 000 dollars par mois pour 68 places. La mise en service de cet avion est immédiate », a indiqué Blaise Sanou.

A l’arrivée de l’avion, le ministre en charge du transport, Vincent Dabilgou, a annoncé très prochainement de l’arrivée de deux autres nouveaux Embraer dans la flotte d’Air Burkina. A savoir un deuxième Embraer 195 et le 3e avion Embraer 175 avec 72 sièges dont 12 en classe business et 60 en économique. Les deux avions seront dans les mois de décembre et de janvier 2019.

« Air Burkina est un label et une fierté nationale. Air Burkina a su transporter le drapeau du Burkina Faso dans la sous-région et a montré sa suprématie. Avec ce nouvel avion et les deux autres qui vont arriver, cela va nous permettre de conforter notre position stratégique. Nous sommes les leaders. C’est cette fonction de leadership que nous voulons donner à Air Burkina », a laissé entendre Vincent Dabilgou à sa sortie du nouvel avion.

Avec les trois nouveaux avions, Air Burkina entend renforcer sa flotte et relever les défis du développement aérien au Burkina Faso.

Le chargé des opérations aériennes et commandant de bord de l’avion, Amadou Doukouré, a expliqué que c’est un bon appareil et très confortable. « Pour nous les pilotes, c’est un avion qui est automatique et tout est autonome. Ainsi, cela réduit la charge de travail du pilote. Ce qui induit plus de sécurité », a-t-il précisé.

Pour rappel, depuis le vendredi 9 novembre 2018, les programmes des vols avaient été perturbés suite à des pannes mineures survenues sur les avions ERJ 170 et CRJ 900. La réparation de ces pannes nécessitait l’acquisition de pièces de rechange.

Jules César KABORE

Burkina 24