Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics célèbre son jubilé d’or

13 PARTAGES Partager Twitter

Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) célèbre ses 50 ans d’existence ce 29 novembre 2018 à Ouagadougou. La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu ce matin à son siège en présence du secrétaire général du ministère en charge des infrastructures, représentant son ministre.

1968 – 2018, le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) dont les compétences et les missions essentielles p

ortent sur les études et le contrôle technique des bâtiments et des travaux publics, a 50 ans. D’une volonté manifeste, les premiers responsables ont voulu traduire leur hommage aux travailleurs en marquant une halte pour célébrer ce cinquantenaire.

« La célébration du cinquantenaire s’inscrit dans la constante reconnaissance à l’ensemble de ces hommes et femmes du LNBTP pour le formidable travail abattu au quotidien en 50 ans. Il traduit cette volonté également de faire du génie civil un facteur primordial du développement», a expliqué le directeur général du LNBTP, Daouda Zongo.

A l’en croire toujours, « le LNBTP est aujourd’hui en tant que société d’Etat, le laboratoire géotechnique de référence au Burkina Faso qui dispose de moyens et d’outils nécessaires pour accompagner les structures publiques et privées dans la réalisation de tous les essais, d’identification, des caractérisations de force, de matériaux de construction utilisés dans le domaine de génie civil ainsi que des investigations sur le terrain».

Progrès

« Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics au cœur du génie civil : quelles importances pour les infrastructures ? Bilan et perspectives ». C’est sous ce thème que le jubilé d’or est célébré pour mieux exposer la nécessité qu’il y a de relever le défi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Cependant, les acquis engrangés en cinquante ans sont d’une « entière satisfaction » selon Daouda Zongo. « Ces progrès, nous le devons aux efforts et au professionnalisme de ces hommes et de ces femmes, aux structures publiques et privées qui ont toujours su nous nous témoigner et nous renouveler leur confiance », confie-t-il.

Le représentant du personnel du LNBTP, Yaya Daboné a, dans son allocution, indiqué que le cinquantenaire du LNBTP est un symbole et un aboutissement d’un long processus de labeur, de succès, d’échec, de déception mais aussi de conviction bien remplie des devanciers de la jeune génération qu’il représente. Pour lui, la célébration est hautement salutaire.

Pour le représentant du ministre en charge des infrastructures, c’est un jubilé d’or qui vient couronner les multiples efforts qui ont été brandis par les uns et les autres dans leur quête permanente de savoir-faire et de l’excellence depuis cinquante ans. Il a salué l’engagement de la direction générale et toute l’équipe du LNBTP pour relever les nombreux défis qui se présentent dans les BTP.

C’est une visite guidée dans stands suivie de la signature du livre d’or qui ont ensuite marqué cette journée de célébration.

Saga SAWADOGO (stagiaire)

Burkina24