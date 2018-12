Arrêt des évaluations : Le ministère de l’éducation nationale met en garde

346 PARTAGES Partager Twitter

Le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA), a dans un communiqué ce 3 décembre 2018, mis en garde le personnel enseignant contre l’arrêt des évaluations décidé par la Coordination nationale des syndicats de l’éducation.

Dans le document signé par le secrétaire général du MENA, Kalifa Traoré rappelle que l’évaluation des élèves fait partie des obligations du personnel enseignant. « L’inéxecution partielle ou totale de ses obligations par l’agent public constitue une faute professionnelle grave« , tire-t-il comme conséquence, appelant l’ensemble des acteurs de l’enseignement et de l’encadrement au « strict respect de ces prescriptions légales« .

A noter pour rappel que la Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) a appelé à l’arrêt des évaluations dans les centres scolaires à compter du 3 décembre 2018. Une mesure « conservatoire » au non respect, selon la CNSE, par le gouvernement du protocole d’accord signé le 27 janvier 2018 et qui avait mis fin à une crise qui avait paralysé le système éducatif burkinabè pendant plusieurs semaines et mis en danger le calendrier scolaire.

A cette nouvelle crise qui se profile à l’horizon, le gouvernement, qui a fait part de son ouverture au dialogue, semble avoir adopté la voie de la fermeté. Il faut rappeler que 10 agents de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) avaient été révoqués de la fonction publique pour avoir fait irruption au domicile d’un ministre dans le cadre d’un mouvement de revendication et les activités de leur syndicat ont été interdites.

