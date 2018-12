Office National du Tourisme Burkinabè : Nelson Congo prend place

15 PARTAGES Partager Twitter

L’Office national du tourisme burkinabè (ONTB) a un nouveau directeur général. Il s’agit de Nelson Congo, installé officiellement ce lundi 3 décembre à Ouagadougou.

Nommé en conseil des ministres du 29 novembre 2018, le nouveau directeur général de l’office national du tourisme burkinabè (ONTB), Souleymane Nelson Congo, a été officiellement installé dans son fauteuil par le secrétaire général du ministère de la culture, des arts et du tourisme.

Une occasion pour le directeur général sortant de remercier ses collaborateurs. « Mes remerciements vont à l’endroit du président du conseil d’administration pour son soutien indéfectible et à tous les collaborateurs pour l’accompagnement et le soutien. Je m’excuse auprès de tous ceux que j’aurais offensés d’une manière ou d’une autre », a dit Etienne Sougré Sawadogo. Il par ailleurs adressé ses vives félicitations à son remplaçant, tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission.

Professeur académique, Souleymane Nelson Congo est un communicateur de formation. Il compte apporter son expertise dans ce domaine à la boite. L’adhésion à l’entreprise et le travail d’équipe sont les gages d’une structure gagnante. La nécessité d’une pédagogie de tourisme ou une communication sociale pour l’intégration touristique s’impose déjà au nouveau directeur. « De nos jours, l’on note que ce n’est plus la seule beauté des sites nationaux qui attire les touristes. C’est plutôt le capital humain culturel et historique. En un mot, ce sont les valeurs humaines et sociales qui attirent les touristes », a-t-il soutenu. La promotion du tourisme burkinabè reste sa priorité.

« Sans ambages, nous allons évaluer les défis du tourisme planétaire marqué par des mutations sociologique, technologique et sécuritaire profondes. C’est dans un tel contexte que nous devons accomplir les missions de l’ONTB. C’est par votre volonté de travailler en équipe que nous allons créer une valeur ajoutée au profit de cette institution. Professeur académique, je vous apporte les théories et les pratiques de la communication institutionnelle et celles des sciences de gestion mais les véritables acteurs, ce sont nos collaborateurs » (Souleymane Nelson Congo)

L’ONTB est un Etablissement Public de l’Etat (EPE) qui a pour principaux objectifs de

diffuser l’image de marque du Burkina Faso aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il a aussi pour mission de conseiller, orienter et encadrer les opérateurs privés évoluant dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie et de rechercher et mettre en œuvre les moyens favorisant l’investissement dans le Tourisme et l’hôtellerie.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24