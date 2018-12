Terrorisme au Burkina: « Ne me mettez pas ce problème sur la tête » (Diendéré)

320 PARTAGES Partager Twitter

Le Général de Brigade Gilbert Diendéré est de nouveau à la barre ce lundi 3 décembre 2018. L’audience a repris à 9h 10, l’accusé toujours dans les mains du Parquet militaire.

La signature des communiqués du Conseil national pour la démocratie (CND) est revenue sur la table des débats. « J’ai signé les communiqués en tant que Président du CND. Je n’ai signé aucun laisser-passer. C’est ici que j’ai entendu parler de cachet CND. Je n’ai aucune idée de leur conception », a affirmé Gilbert Diendéré.

A l’écouter, son image a même reçu un coup pendant les événements. « A un moment donné, au RSP, je n’étais plus crédible. Certains éléments disaient que je prenais de l’argent avec Isaac Zida ou bien comme on vient de la même localité, que j’étais devenu un traître », a-t-il déclaré.

Pour l’ancien Chef d’Etat-Major particulier de la Présidence du Faso, le coup d’Etat ou du moins l’arrestation des autorités a été « spontané » et l’accompagnement de la hiérarchie militaire a été « acté ». « J’ai dit et répété ici que ma vie était en danger », a répondu le Général Diendéré à une question du Parquet de savoir s’il a été contraint d’assumer le putsch.

Concernant les SMS, il dit ne pas reconnaître la fiabilité de l’expertise téléphonique. « Je ne peux pas demander une contre-expertise à quelque chose que je n’ai pas reconnu de prime abord. Sinon, je connais très bien Monsieur Sanfo. Je sais de quoi il est capable. Nous avons plusieurs fois travaillé ensemble », a fait noter l’ancien patron des renseignements burkinabè.

A une autre question émanant du Ministère public, l’officier militaire réagit en ces termes : « Moi, je suis dans la lutte antiterroriste. Ce n’est pas moi qui vais amener des terroristes au Burkina Faso. Ne me mettez pas ce problème sur la tête ».

Le Procureur militaire est par ailleurs revenu sur des SMS reçus par le Général Diendéré. Entre autres messages envoyés notamment par Pascal Zaïda, « Soutien total et encouragements » envoyé le 22 septembre 2015, « je conduis des OSC anti-exclusion à Laïco » envoyé le 23 septembre et « Bonjour mon Général. Juste vous réitérer notre soutien » envoyé le 24 septembre. « Je n’ai pas de commentaire particulier à faire. Je demande au Parquet de me poser des questions sur les messages que j’aurais envoyés », a-t-il fait observer.

L’audience se poursuit. Elle est essentiellement centrée sur les SMS et les transcriptions des écoutes téléphoniques. Le Parquet a toujours la parole. Plus d’infos à venir.

