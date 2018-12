Eau et assainissement : Burkina 24 honoré

44 PARTAGES Partager Twitter

Le Partenariat national de l’eau du Burkina Faso (PNE-BF), une association autonome apolitique et à but non lucratif intervenant dans le domaine de l’eau, a honoré deux membres de l’équipe de Burkina 24, le lundi 17 décembre 2018 à Ouagadougou. En reconnaissance à leur participation active à la deuxième édition de la Nuit des trophées de l’eau, cette organisation leur a décerné des attestations de reconnaissance.

Oui Koéta et Armel Somé sont les deux membres de l’équipe du média en ligne Burkina 24 dont les efforts ont été salués le lundi 17 décembre 2018 par le ministère de l’eau et de l’assainissement et le Partenariat national de l’eau du Burkina Faso (PNE-BF). Cette reconnaissance est intervenue au cours de la cérémonie officielle de passation de charges entre le président sortant et entrant du PNE-BF.

Dibi Millogo a ainsi cédé sa place à Moustapha Congo, le nouveau Président du Partenariat national de l’eau du Burkina Faso (PNE-BF) sous le regard du Secrétaire exécutif du Partenariat mondial de l’eau pour l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO), Armand Houanye. Le Président sortant, Dibi Millogo a remercié longuement ses collaborateurs. « Si sur la scène nationale on commence à connaitre le PNE-BF, c’est grâce au travail de toute l’équipe (…). Ce n’est pas forcement votre nombre qui compte, c’est votre action qui va impacter les gens qui va compter », a-t-il dit.

Le président sortant s’est dit très heureux de passer le témoin à son successeur. « On sait toutes les qualités qu’il possède, donc je n’ai pas beaucoup de conseils pour lui. Qu’il garde le cap comme il l’a toujours su le faire », a recommandé Dibi Millogo. Moustapha Congo, en prenant la tête du Partenariat national de l’eau du Burkina Faso, a promis que le « cap déjà bien campé par les prédécesseurs » sera maintenu.

« A partir du moment où le choix s’est porté sur moi, je l’assume avec conviction. Je sais que je prends la succession de quelqu’un qui est imaginatif. Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir et si possible, faire mieux que ce qu’il a fait dans le sens d’amener de l’amélioration à notre structure », a ajouté le nouveau président du Partenariat national de l’eau du Burkina Faso (PNE-BF).

Ignace Ismaël NABOLE

