Hommages du conseil municipal à la Police Municipale de Ouagadougou

0 PARTAGES Partager Twitter

« Merci pour vos multiples actions au profit de la ville de Ouagadougou. Nous travaillons à Renforcer vos capacités opérationnelles et vous serez dotés en moyens logiques conséquents pour vous permettre de répondre au mieux aux attentes de nos citoyens », a rassuré le président du conseil municipal Armand Roland Béouindé, aux éléments de la police municipale de la capitale.

Il s’agit en effet de la visite de cette unité de la ville par une forte délégation de conseillers et de cadres de la commune en cette matinée du 20 décembre 2018. Le commandant N’Do Sylvestre et ses hommes ont fait le bilan de leurs actions au cours de l’année 2018 à la délégation et réaffirmer leur disponibilité à toujours œuvrer pour le bien-être des citoyens de la ville de Ouagadougou.

Département de la Communication et des Relations Publiques de la Commune de Ouagadougou