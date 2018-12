Ministère de la santé : 77  personnes décorées

51 PARTAGES Partager Twitter

Le ministère de la santé a procédé ce mercredi 26 décembre 2018 à la décoration de 77 personnes pour leurs efforts dans le rayonnement du système sanitaire au Burkina Faso.

77 personnes du milieu sanitaire ont vu leurs efforts salués par le ministère de la santé avec à sa tête le ministre de la santé. « Le ministère de la santé a reconnu le mérite de 77 agents qui ont fait preuve d’engagement, de compétence, d’assiduité et d’efficacité dans le rendement qui était attendu de leur travail. Et pour cela, la nation leur est reconnaissante à travers ces décorations. En plus de cela, vous avez vu que nous avons associé les partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre ministère pour les encourager à continuer de nous soutenir », a dit le ministre de la santé. Ces décorations sonnent également comme une invite à travailler davantage pour le rayonnement du secteur sanitaire au Burkina Faso.

Ces hommes et femmes intervenant dans le secteur de la santé se sont fait remarquer à travers la qualité du travail effectué. Voir leurs efforts reconnus par toute la nation est un satisfecit, comme le souligne le Dr Barth Callewaert, ancien gestionnaire du programme sanitaire de l’Union Européenne au Burkina Faso : « je suis extrêmement fier d’avoir reçu cette distinction aujourd’hui. Après plus de quatre ans de service dans ce pays, c’est un énorme plaisir de voir mes efforts reconnus par toute la nation. Je suis vraiment heureux ».

76 personnes ont reçu la distinction de chevalier de l’ordre du mérite, de la santé et de l’action sociale avec agrafe santé et une personne a été portée au rang de l’ordre de l’Etalon. Ces récipiendaires sont alors appelés à être des modèles pour les autres afin d’offrir plus d’efficacité dans l’offre de soin de santé et de prévention à la population.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24