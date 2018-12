Cheich Djibril Ouattara au RS Berkane (réserve) : « Je vais pour continuer l’apprentissage »

74 PARTAGES Partager Twitter

Cheich Djibril Ouattara, co-meilleur buteur du championnat national de football de première division avec Hassami Dah, va quitter l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB) pour la Renaissance Sportive de Berkane (Maroc) où évoluent Alain Sibiri Traoré et Issoufou Dayo.

« Depuis la fin de la saison, il m’avait appelé mais j’ai préféré joué la demi-saison avec l’ASFB pour avoir la forme parce qu’à la fin de la saison passée, je n’étais pas trop en forme. J’ai préféré rester pour ensuite regagner Berkane », a confié le meilleur buteur (15 buts) du championnat écoulé.

Âgé de 19 ans et disputant seulement sa deuxième saison en première division avec l’ASFB, Cheich Djibril Ouattara va jouer avec l’équipe réserve du club marocain. Pour lui, il ne s’agit pas d’une régression. « Je suis toujours en train d’apprendre. Jouer avec la réserve six mois, ce n’est rien. Je vais jouer avec l’équipe réserve pour continuer d’apprendre et rejoindre l’équipe première la saison prochaine », a expliqué l’ancien sociétaire de l’ASFB champion du Burkina lors de la saison 2017-2018.

La saison écoulée, Cheich Djibril Ouattara a reçu le prix du meilleur joueur de la saison de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) et de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24