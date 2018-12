Statut de la RTB et de Sidwaya : Le SYNATIC donne de la voix

14 PARTAGES Partager Twitter

Dans cette déclaration, le Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Information et de la Culture (SYNATIC) se prononce sur la situation de la RTB et de Sidwaya.

Le Bureau National du Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Information et de la Culture (SYNATIC) s’est réuni le jeudi 27 décembre 2018 au Centre National de Presse Norbert Zongo avec les délégués syndicaux des Comités SYNATIC de Ouagadougou. La rencontre a été l’occasion de faire le point du processus de transformation des Editions SIDWAYA et de la RTB en Sociétés d’Etat et échanger sur le projet de décret portant statut particulier des agents du Ministère de la Communication dans le cadre du Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat (RIME).

Deux ans après la signature du protocole d’accord et la mise en place de la Commission mixte chargée du suivi du processus de transformation des Editions SIDWAYA et de la RTB en Sociétés d’Etat, les rapports sur le processus ne sont qu’au stade de la finalisation et de dépôt auprès du Gouvernement. Cette lenteur incompréhensible et inacceptable a été, à maintes reprises, dénoncée par le SYNATIC. Aujourd’hui, les travailleurs – éprouvés par les lenteurs du processus, une campagne de démoralisation de la part des autorités concernant le passage à la société d’Etat, les velléités de remise en cause des acquis des travailleurs avec l’avant-projet de Loi organique portant Principes fondamentaux de la Fonction publique, l’augmentation inique des prix des hydrocarbures depuis le 9 novembre 2018, l’illégale retenue à la source de la Taxe de résidence sur les salaires, le renchérissement continue du coût de la vie – sont au bout de leur patience. Il est plus que temps de diligenter la prise des décrets d’application pour le passage des deux EPE au statut de société d’Etat.

Le Bureau National a appelé les travailleurs à rester mobilisés au sein des Comités et Sections SYNATIC et à l’écoute de tout mot d’ordre, afin d’exiger du Gouvernement l’opérationnalisation effective du changement de statut des Editions SIDWAYA et de la RTB. Toute chose qui va parachever la mise en œuvre du protocole d’accord historique arraché de haute lutte le 29 décembre 2016 et qui satisfera son point clé relatif à l’amélioration conséquente des conditions de vie et de travail dans les médias publics.

Dans la perspective des mobilisations futures, le Bureau national va poursuivre les rencontres avec les militants à la base.

La rencontre du 27 décembre 2018 a par ailleurs permis d’insister sur la nécessité d’intégrer les perspectives d’évolution selon un plan de carrière efficient incluant une mise en place des emplois manquants dans le projet de décret portant statut particulier dans le cadre du RIME. Il doit aussi permettre de traiter les travailleurs de la Communication et de la Culture sur le même pied d’égalité que les autres travailleurs de la Fonction publique.

A l’orée de 2019, le Bureau National formule des vœux de santé et de prospérité à l’ensemble des travailleurs des médias et de la culture et les exhorte à se mobiliser davantage pour la résolution des différentes préoccupations et pour arracher d’autres acquis.

Pour la satisfaction de nos légitimes revendications : Mobilisation et Lutte !

Ouagadougou, le 29 décembre 2018

Le Bureau National