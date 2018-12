Burkina : L’état d’urgence décrété dans certaines provinces

Je pense qu’il le fallait. Ce que les gens doivent savoir et mettre dans leurs têtes est que la lutte contre le terrorisme est une affaire de tous! La preuve, les FDS en principe n’ont pas de bord politique. Mais ils sont plus touchés. Le terroriste ne connaît pas qui est du MPP, du CDP, de l’UPC, de l’ADF et j’en passe. Et la sécurité du Burkina ne doit pas être posé sur les épaules d’une ou 2 personnes. Et si demain ces derniers ne sont plus de ce monde, que ferrons nous? Ensemble nous pourrons vaincre. La patrie ou la mort nous VAINCRONS!