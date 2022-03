0 Partages Partager Twitter

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture d’une session de formation certifiante en Management & Gouvernance des Marchés publics (MGMP).

Objectif

Ce certificat vise à offrir une couverture complète du processus de management des marchés publics, allant de la planification à l’exécution en passant par la phase cruciale de contrôle. Il offre aux participants de solides repères sur les principes et les techniques fondamentaux, modernes et opérationnels de management des marchés publics.

Après les trois mois de cours intenses, nos auditeurs sont largement prêts et outillés à affronter efficacement et avec dextérité toutes les diligences et défis liés à la bonne gouvernance de la commande publiques dans leurs structures respectives.

Contenu

Le volume horaire total du certificat est de 160h de cours. Le certificat comprend 8 modules suivants :

Cadre juridique et institutionnel des Marchés publics

Typologie et procédures de passation des marchés publics

Définition des besoins et planification des marchés publics

Élaboration des dossiers d’appel à concurrence/Montage des dossiers de soumission

Évaluation des dossiers de soumission

Élaboration des documents contractuels et suivi administratif et technique de l’exécution des contrats

Procédures de passation de marchés des bailleurs internationaux (BM, BAD, Usaid, etc. )

Les infractions relatives à la commande publique

Public cible

Tous les acteurs de la chaine des commandes publiques.

Toute personne amenée à pratiquer dans le domaine et souhaitant acquérir de solides connaissances techniques.

Conditions d’accès

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle dans le domaine.

Équipe de formateurs

Les modules sont animés par des Experts-formateurs de l’ARCOP et d’autres spécialistes praticiens du domaine.

Conditions de validation du certificat

La validation du certificat est soumise à des conditions très strictes. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent déposer au secrétariat du centre ou par E-mail ([email protected]) un dossier de candidature comprenant :

un curriculum vitae ;

une copie légalisée des diplômes ;

une copie légalisée d’un document officiel d’identité (passeport, carte nationale d’identité…).

Calendrier de la formation

Le calendrier suivant :

Date limite de dépôt des dossiers : 30 mars 2022

Période de la formation : cours du soir du lundi au Vendredi de 18h et 21h 30 ;

Durée de la formation : Avril-Mai-juin

Coût de la formation

Le coût de la formation est fixé à 450 000 F CFA pour les candidatures individuelles et 500 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles

Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57 /// WhatsApp: +226 78398855/// Email: [email protected]

Pour plus d’informations sur le contenu des offre, merci de visiter notre page Facebook:

https://www.facebook.com/CAGEI-int-109315944638034/

Situation géographique : A la ZAD en face du magasin du Donsen Alu entre la station Oryx et Mégamonde ZAD.