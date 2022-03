Special olympics Burkina veut mettre fin à la stigmatisation des personnes handicapées

0 Partages Partager Twitter

Dans le but de contribuer à l’inclusion des personnes handicapées, Special Olympics Burkina (SOB) a organisé un atelier de formation à l’endroit des journalistes sportifs. L’atelier s’est tenu ce 12 mars 2022 au centre national de presse Norbert Zongo.

Au Burkina Faso et dans le monde, les personnes handicapées font face à plusieurs obstacles. Ils concernent les attitudes comme les préjugés, les discriminations, la stigmatisation, les obstacles physiques empêchant ainsi la participation des personnes handicapées à la vie sociale comme l’absence de rampe d’accès au niveau de certains édifices publiques.

En plus de cela, ces personnes handicapées font face à des problèmes de communication ou institutionnels. C’est pourquoi, Special olympics Burkina (SOB) souhaite mettre fin à la stigmatisation des personnes handicapées et à leur inclusion. D’où la formation organisée à l’endroit des journalistes sportifs.

Réaliser des plaidoyers

Selon l’un des formateurs Pascal Kaboré, inspecteur de l’éducation spécialisée et spécialiste de la prise en charge psychologique des personnes handicapées, « le handicap ne doit pas être considéré comme attribut de la personne et réduit à la déficience mais comme une situation qui résulte de l’interaction entre la personne et son environnement. Pour réduire les situations de handicap, il est essentiel de réduire les barrières externes et environnementales ».

Toutefois, il appelle les journalistes à mesurer dans le choix des mots concernant les personnes handicapées. « Les personnes handicapées ont des noms comme tout le monde.», a-t-il laissé entendre.

Sur la question du plaidoyer, Pascal Kaboré a rappelé aux journalistes les bases du plaidoyer que de se fixer un objectif, identifier les publics cibles, formuler et apporter les messages du plaidoyer en fonction du public, la mise en place de groupes de pression.

Eviter les stigmatisations

Quant à Lassimane Kounkorgo, administrateur des affaires sociales, il rappelle qu’au Burkina Faso, une loi adoptée en 2020 porte protection et promotion des personnes handicapées.

Il s’agit de « protéger, promouvoir et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées et garantir le respect de leur dignité intrinsèque ». Il a aussi évoqué la question de la budgétisation sensible au handicap afin qu’elles soient prises en compte dans les différentes planifications.

La directrice exécutive de Special Olympics, Burkina Annick Pickoubougoum, a présenté sa structure qui est de venir en soutien aux déficients intellectuels par le sport. Sa mission est de proposer aux enfants adultes avec une déficience intellectuelle des entraînements sportifs et des compétitions athlétique dans plusieurs disciplines sportives olympiques.

L’exemple d’inclusion du programme est le sport unifié. Pour le cas du football, dans une équipe à sept, les athlètes de spécialistes olympiques constitués sont accompagnés de trois partenaires.

Intégrer les personnes handicapées par le sport

Afin de favoriser l’intégration de ces personnes par le sport, SOB initie les déficients intellectuels à des activités sportives avec parfois des règlements adaptés. « Le choix du sport doit tenir compte du souhait et de la motivation de chacun mais aussi de la disponibilité d’éducateurs formés et d’infrastructures disponibles », a mentionné Drissa Naon.

Hôte, de cette formation, le Centre de presse Norbert Zongo. Arnaud Ouédraogo, le chargé de programme, a affirmé la disposition de la structure à accompagner les journalistes dans le cadre de réalisation d’enquêtes dans ce sens.

Cette formation de Special olympics Burkina entre dans le cadre de son projet de plaidoyer et communication pour l’inclusion des personnes vivant avec un handicap intellectuel ». Ce projet est financé par l’Ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso. L’ambassade des USA représentée par Leila Ouédraogo/Thiam s’est dit fière de ce projet et s’est montrée optimiste quant à l’atteinte des objectifs de ce projet.