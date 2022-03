Propos de l’ambassadeur français en Côte d’Ivoire : La CCP/BF et l’ADP interpellent le Président du Faso

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une lettre d’information de la Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF) et l’Alliance pour la Défense de la Patrie (ADP) adressée au Président du Faso.

Son Excellence Paul-Henri Sandaogo DAMIBA

Président du Faso,

Objet : Information

Excellence Monsieur le Président du Faso,

Depuis le 24 janvier 2022, le Burkina Faso sous votre férule vit une nouvelle ère de son histoire avec pour objectifs principaux la sauvegarde du territoire national et la restauration des valeurs fondamentales de notre pays.

Ayant pris acte de cette nouvelle donne, nos organisations (CCP/BF, ADP) s’inscrivent avec véhémence dans la dynamique engagée. Cette posture nous invite à veiller de façon permanente tant à l’intérieur du Burkina Faso qu’à l’extérieur sur l’image du pays des hommes intègres dont est gratifiée notre patrie.

Excellence, le 20 février 2022, l’ambassadeur de la France près de la République de la Côte d’Ivoire, Jean Christophe BELLIARD, s’exprimait sur les antennes d’une télévision Ivoirienne en ces termes :

« Quand on voit un convoi bloqué dans une bourgade au Burkina Faso, on peut se poser la question du pourquoi ou du comment ? Vous savez, avec 1000 ou 2000 FR CFA, on peut faire beaucoup. Quand on voit ces manifestations qui sont organisées, il suffit parfois d’un sandwich, d’un coca-cola, puis vous avez 2000 manifestants ».

Ces arguments de Monsieur BELLIARD que nous jugeons non élégants eu égard son statut de diplomate étaient sa réponse à une question relative au blocage d’un important convoi militaire français par des compatriotes en novembre 2021 sur le territoire Burkinabè principalement dans la localité de Kaya.

Par ces propos, l’ambassadeur français dénie à notre peuple toute conscience politique et citoyenne. Ce qui dénote d’une méconnaissance de l’histoire du Burkina Faso dont le peuple a toujours su relevé les grands défis de son parcours.

Dans le cadre des bons procédés, nous exigeons une excuse publique de l’ambassadeur de France près de la Côte d’Ivoire pour sa méprise à l’endroit du Burkina Faso.

Quoiqu’il en soit de la posture qu’adoptera l’ambassadeur BELLIARD, dépendra l’environnement qui règnera autour d’un éventuel passage des troupes françaises en quittant le Mali voisin dans les mois à venir

Excellente, nous sommes disposés à vous envoyer via WhatsApp la vidéo qui illustre les propos acerbes de l’ambassadeur BELLIARD si un contact téléphonique nous est proposé.

Ci joint la copie de notre déclaration sur le sujet parue ce lundi 13 mars 2022 dans la presse burkinabè.

Toit en vous souhaitant une bonne réception, veuillez agréer Monsieur le Président du Faso, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour la Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF)

Ousmane SO (Président)

Pour l’Alliance pour la Défense de la Patrie (ADP)

Abraham BADOLO (Président)

