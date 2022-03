Coupe du Monde ou CAN ? « Je préfère gagner la CAN » (Hervé Koffi)

Coupe du Monde ou CAN ? « Je préfère gagner la CAN » (Hervé Koffi)

0 Partages Partager Twitter

A la veille d’affronter les Diables rouges de la Belgique en match amical, le gardien des Etalons Hervé Koffi s’est confié au journal belge la Capitale. Dans cette interview, il revient sur le match amical, la CAN 2021, etc.

La suite après cette publicité

La réponse de Hervé Koffi est sans équivoque à la question du journaliste Jean-François Patte du journal La Capitale. « Entre disputer la Coupe du monde 2026 ou remporter la CAN avec le Burkina Faso, que choisiriez-vous ? ».

A cette question voici la réponse du gardien de but des Etalons : « Ce serait une première pour notre pays dans les deux cas, mais je préfère gagner la Coupe d’Afrique. Entrer dans l’histoire du football africain et rendre le pays fier, c’est une sensation inexplicable. Ça doit se vivre pour comprendre. Quand un joueur remporte la CAN, on dit de lui qu’il est le roi d’Afrique. Rien que ça, c’est un terme qui met en position de force et qui donne de la confiance. Après, j’espère quand même aussi pouvoir, un jour, disputer un Mondial ».

Jouer contre la Belgique, une occasion géniale

Ce mardi 29 mars 2022, les Diables rouges de la Belgique affronteront les Etalons en match international amical. Hervé Koffi se réjouit de pouvoir disputer un match amical contre la première nation au classement FIFA.

« Ce sera une très belle rencontre pour nous. Vous savez, c’est une première dans l’histoire du Burkina Faso. Avoir un match amical en dehors de l’Afrique et défier une grande nation du football comme la Belgique – qui fait d’ailleurs partie des favorites à la prochaine Coupe du monde – avec de très bons joueurs issus des plus grands championnats, c’est une occasion géniale pour notre équipe », a souligné Hervé Koffi.

Les regrets de la CAN 2021

Le gardien de 25 ans est conscient que la tâche ne sera pas aisée : « On sait que ce sera difficile sur le terrain, mais on tentera de prendre un maximum de plaisir et d’afficher beaucoup de détermination ».

Le journal La capitale est également revenu sur la CAN 2021 pendant laquelle les Etalons ont occupé la 4e place. « Bon, c’est vrai que nous terminons quatrièmes, mais ce n’est pas la fin du monde. J’avais à la fois un sentiment de fierté mais aussi de déception par rapport au fait que j’ai manqué les deux derniers matches », regrette Hervé Koffi.

Malgré l’absence de certains cadres comme Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, le dernier rempart des Etalons espère faire un grand match. La rencontre est prévue le mardi 29 mars à 18h45 GMT.

Écouter l’article