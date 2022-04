Réconciliation nationale : Une OSC propose de lever les condamnations à vie

0 Partages Partager Twitter

La coalition pour un Burkina réconcilié et paisible (CBRP) a tenu une conférence de presse ce jeudi 14 avril 2022 à Ouagadougou. Cette présente rencontre était placée sous le thème « Réconciliation et union sacrée pour vaincre le terrorisme ».

Le Burkina Faso, ces dernières années, traverse une situation sécuritaire sans précèdent. Les efforts sont consentis un peu partout pour rehausser le niveau et octroyer au pays des Hommes intègre sa paix d’antan. Face à cela, la Coalition pour un Burkina Réconcilié et Paisible (CBRP) a convié les hommes de média pour donner sa lecture de la situation nationale actuelle.

« Notre présence aujourd’hui c’est pour donner notre lecture par rapport à la situation nationale, en l’occurrence l’insécurité qui gangrène. Comprenez que le Burkina peine à mettre en œuvre cette réconciliation nationale tant souhaitée », renseigne François Zangré, porte-parole de la Coalition pour un Burkina Réconcilié et Paisible.

Ainsi, les membres de la coalition pour un Burkina Réconcilié et Paisible en plus de faire sa lecture sur la situation nationale, ont proposé des mesures qui sans doute feront de la question de la réconciliation une réalité au Burkina Faso.

« Nous avons proposé l’armistice, nous avons proposé de lever certaines condamnations qui visent certains acteurs politiques. Nous pensons que si vraiment notre message a été entendu, parce que nous prônons l’unité nationale des Burkinabè, nous prônons la paix, parce qu’il est un peu difficile pour les peuples du Burkina Faso de se réconcilier, s’il y a des condamnations, surtout des condamnations à vie au Burkina.

Nous pensons qu’il est important que nous nous unissions, nous pensons qu’il est important que nous sachions taire nos divergences et aller vers un objectif commun qui est donc la lutte contre le terrorisme, qui est donc la paix que nous prônons et que nous tenons à y arriver », a relaté le porte-parole de la Coalition pour un Burkina Réconcilié et Paisible.

Pour ce qui est du pouvoir en place, la CBRP l’invite à cultiver le dialogue et la concertation avec les différentes composantes de la nation ; également à valoriser l’osmose générationnelle ; la solidarité envers les personnes victimes des violences politiques, des dires de François Zangré.

Il convient de rappeler que la Coalition pour un Burkina Réconcilié et Paisible est une coalition qui regroupe des partis politiques, des OSC. Elle regroupe de façon générale le peuple burkinabè, sans aucune exclusion.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

